50 choses que les Américains devraient stocker pour l’année chaotique à venir

de Michael Snyder, Fin du rêve américain :

Bienvenue en 2022 ! Ou comme beaucoup le disent sur les réseaux sociaux, bienvenue à « 2020 aussi ». Au cours des derniers mois de 2019, j’ai averti à plusieurs reprises que j’avais un si mauvais pressentiment sur ce que 2020 apporterait, et bien sûr, il s’est avéré que toutes nos vies ont été complètement bouleversées cette année-là. Je n’ai pas émis d’avertissement similaire pour 2021, mais maintenant j’ai un si mauvais pressentiment à propos de 2022. Tant de tendances à long terme contre lesquelles j’ai mis en garde depuis des lustres commencent à devenir crescendo, et j’encourage à chacun de faire tout son possible pour se préparer à des moments extrêmement troublés.

Cela fait un moment que je n’ai pas publié d’article qui se concentre sur des conseils pratiques, et je veux commencer à le faire davantage. Ci-dessous, vous trouverez ma liste mise à jour de 50 choses que je pense que les gens devraient stocker pour l’année à venir. Ce n’est certainement pas une liste exhaustive, mais au moins cela vous aidera à démarrer. Vous devriez pouvoir trouver la plupart de ces choses dans vos magasins locaux. Dans certains cas, la crise de la chaîne d’approvisionnement rend plus difficile la recherche de certains articles, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai toujours exhorté les gens à se préparer le plus tôt possible. Plus vous attendez, plus les pénuries peuvent s’aggraver.

Se préparer pleinement à l’effondrement de notre société n’est pas quelque chose qui peut être fait en quelques semaines ou même quelques mois. En fait, je ne pense pas que quiconque puisse être « pleinement préparé » pour tous les scénarios possibles. Mais je pense que vous trouverez la liste suivante utile pour couvrir bon nombre des bases. Voici 50 choses que les Américains devraient stocker pour l’année à venir…

#1 Un générateur conventionnel et un générateur solaire

#2 Un filtre à eau Berkey

#3 Un système de récupération des eaux de pluie si vous n’avez pas d’approvisionnement naturel en eau près de chez vous

#4 Un grand kit médical d’urgence

#5 Riz

#6 Pâtes

#sept Soupe en boite

#8 Légumes en conserve

#9 Fruits en conserve

#dix Poulet en conserve

#11 Pots De Beurre De Cacahuète

#12 Le sel

#13 Du sucre

#14 Lait en poudre

#15 Sacs De Farine

#16 Levure

#17 Beaucoup de café supplémentaire (si vous le buvez)

#18 Seaux d’aliments pouvant être conservés à long terme

#19 Beaucoup de vitamines supplémentaires

#20 Briquets Ou Allumettes

#21 Bougies

#22 Lampes de poche ou lanternes

#23 Beaucoup de bois à brûler

#24 Couvertures supplémentaires

#25 Sacs de couchage supplémentaires

#26 Munition

#27 Ventilateurs supplémentaires si vous vivez dans un climat chaud

#28 Désinfectant pour les mains

#29 Papier toilette

#30 Savon Et Shampoing Supplémentaires

#31 Dentifrice Supplémentaire

#32 Rasoirs supplémentaires

#33 Bouteilles d’eau de javel

#34 Une radio à piles

#35 Piles supplémentaires

#36 Chargeurs solaires

#37 Sac poubelle

#38 Bâches

#39 Un couteau de poche

#40 Un marteau

#41 Une hache

#42 Une pelle

#43 Gants de travail

#44 Beaucoup de chaussettes chaudes

#45 Graines Pour Un Jardin

#46 Bocaux

#47 Fournitures supplémentaires pour vos animaux de compagnie

#48 Un approvisionnement d’urgence substantiel en espèces

#49 Des Bibles pour chaque membre de votre famille

#50 Un « sac d’évacuation » pour chaque membre de votre famille

La préparation sera différente selon l’endroit où vous vivez.

Par exemple, si vous vivez dans un climat très chaud, vos préparatifs seront très différents de ceux de quelqu’un qui vit dans un climat très froid.

La clé est d’évaluer vos besoins à long terme pendant une période de crise prolongée. Nous aurons tous besoin de nourriture, d’eau, d’électricité et d’abris, alors assurez-vous de ne négliger aucun de ces quatre domaines principaux.

À l’avenir, je vais essayer de faire plus d’articles comme celui-ci, car de nombreuses personnes auront vraiment besoin de conseils pratiques alors que notre société commence à se désagréger tout autour de nous.

