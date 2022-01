50% de réduction sur cette vitamine C magique avec 67,1 K Sephora « Loves » aujourd’hui

Si vous hésitez à acheter le sérum éclaircissant à la vitamine C 15% de Sunday Riley CEO, il contient 67,1K + « amours » des acheteurs Sephora. Découvrez ces avis de fans du produit.

L’un d’eux a partagé : « Éblouissant ! C’est le Sunday Riley que j’ai utilisé et je suis émerveillé par la qualité du produit. J’utilise ce sérum depuis quelques semaines et je continuerai de le faire ! Mon la peau est assez sensible, donc je craignais que cela n’irrite ma peau. Pas du tout. En fait, ce sérum fournit la quantité parfaite d’hydratation. J’ai honnêtement vu des résultats après la première utilisation. Mon visage est clairement plus lumineux et plus lisse après utilisation. ce sérum. »

Un autre acheteur de Sephora a déclaré : « LE MEILLEUR PRODUIT QUE J’AI JAMAIS UTILISÉ ! CECI !! JE NE SAIS PAS PAR QUOI COMMENCER AVEC CE PRODUIT. BONJOUR UNE PEAU SAINE QUI EST ÉCLAIRÉE DE L’INTÉRIEUR. »

Un fan du produit a expliqué : « J’utilise ce sérum à la vitamine C depuis un peu plus de 4 semaines. Le produit est léger et pénètre rapidement sur ma peau. Mon visage est plus lisse et hydraté immédiatement après l’application. routine quotidienne et je n’y retourne pas. Mon visage est juste plus lumineux et se sent rafraîchi. J’ai la peau sèche et c’est mon nouveau produit Go To à absorption rapide et pas gras du tout mon visage est juste plus radieux. Très certainement amélioré mon teint et ma luminosité . «

« Excellent produit ! J’ai éclairci mes taches brunes avec une utilisation continue. J’ai appliqué ce tout jour et nuit religieusement pour éliminer deux taches brunes résultant de la cueillette des boutons. Cela m’a beaucoup aidé et les a éclairés », a déclaré un acheteur.

Un client a déclaré: « Ce doit être l’un des MEILLEURS Vit CI jamais utilisés! Je l’utilise depuis environ un mois maintenant et la lueur est incroyable! Il ne colle pas du tout contrairement aux autres et un peu va un long chemin ! Ça vaut vraiment la peine d’y investir ! «

Une autre personne a déclaré : « Ce sérum a énormément aidé mes imperfections ! Je l’applique normalement le soir après une bonne douche de cette façon ma peau est propre. Le lendemain matin, je me réveille avec une peau plus lumineuse et plus ferme. Il pénètre directement dans ma peau et ne se sent pas gras! «