50% des Africains investissent dans la crypto pour payer l’éducation de leurs enfants : Enquête

Selon un récent sondage, la plupart des investisseurs en crypto-monnaie du Kenya, du Nigeria et d’Afrique du Sud sont entrés sur le marché des actifs numériques avec des objectifs à long terme tels que la protection du bien-être de leurs familles.

Crypto pour financer l’éducation des enfants

La société basée à Londres – Luno – a mené une enquête auprès de près de 7 000 participants du Nigeria, du Kenya, d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni, d’Australie, d’Indonésie et de Malaisie pour déterminer les raisons qui les ont poussés à s’impliquer dans les actifs numériques.

Selon les résultats, la plupart des résidents des trois pays africains sont financièrement avertis et investissent dans des objectifs sensés et à long terme, car 69% d’entre eux traitent de la cryptographie pour offrir une vie meilleure à leurs familles.

À y regarder de plus près, 48% alloueraient leurs salaires en actifs numériques pour payer les futurs frais d’éducation de leurs enfants. En comparaison, 43 % feraient de même pour constituer un fonds à transmettre à leurs proches. Seulement 3 % ont admis qu’ils n’avaient aucun plan lorsqu’ils prenaient des décisions d’investissement.

Marius Reitz – directeur général de Luno pour l’Afrique – a décrit la situation en Afrique comme une « révolution cryptographique », ajoutant qu’il existe un vaste potentiel sur le continent :

“Ces dernières semaines, l’ampleur de la révolution cryptographique en Afrique a suscité beaucoup d’attention, et bien que son potentiel soit extrêmement excitant, il est essentiel que nous nous assurons que les consommateurs s’engagent dans cette transition de manière sûre et responsable.”

Cependant, une grande partie des habitants manquent de connaissances de base sur les crypto-monnaies, c’est pourquoi ils n’envisageraient pas d’y investir. 55% des Nigérians ont révélé qu’ils ne comprenaient rien à la classe d’actifs, tandis que le pourcentage en Afrique du Sud et au Kenya s’élevait respectivement à 56% et 64%.

Et le reste des pays ?

La majorité des participants du Royaume-Uni, d’Indonésie, d’Australie et de Malaisie ont partagé des arguments quelque peu différents pour entrer dans l’espace des actifs numériques que les résidents africains.

41% des Australiens ont admis qu’ils investissent dans la cryptographie pour économiser pour une propriété tout en ajoutant au pot de pension est la meilleure réponse pour les participants du Royaume-Uni, d’Indonésie et de Malaisie.

Les résultats ont également indiqué que près d’un tiers des investisseurs en crypto ont jusqu’à 10% de leur portefeuille en actifs numériques. 12% ont 11 à 20%, et 10% ont alloué 21 à 30% de leur fortune en bitcoin ou en altcoins.

De plus, l’enquête a révélé que les détenteurs de crypto sont beaucoup plus susceptibles de détenir d’autres types d’actifs financiers que la population générale. Par exemple, 4% des participants kenyans ont déclaré qu’ils détenaient à la fois des actifs numériques et de l’or, tandis que cette métrique a bondi respectivement à 39% et 63% en Malaisie et en Indonésie.

