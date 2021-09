50 % des consommateurs devraient augmenter leurs dépenses festives cette année : rapport

62 % des consommateurs sont actuellement indécis quant au choix du produit/de la marque

Avec le début de la saison des fêtes, les marques cherchent à se démarquer et à capter l’opinion des consommateurs numériques de la nouvelle ère, au milieu d’un sentiment positif des consommateurs. En fait, 50% des consommateurs sont susceptibles d’augmenter leurs dépenses festives cette année, a révélé le livre de jeu “Décoder le comportement des consommateurs et gagner la saison des fêtes 2021” de MMA, GroupM et Amazon Advertising. Le playbook a pour objectif d’aider les marques à prendre des décisions efficaces autour de leur stratégie média pendant les fêtes de fin d’année. Il capture des informations sur le sentiment des consommateurs et les attentes des spécialistes du marketing pour la prochaine saison des fêtes, ainsi que des implications et des recommandations pour les annonceurs.

Selon le playbook, 62% des consommateurs sont actuellement indécis quant au choix du produit / de la marque et commenceraient à rechercher des produits un ou deux mois avant Diwali. De plus, 80 % des consommateurs rechercheront ou achèteront des produits en ligne et 50 % des parcours des consommateurs seront uniquement numériques. 77% des parcours des consommateurs impliqueront Amazon tandis que 84% sont susceptibles d’acheter sur la plateforme.

Du côté des marques, 80% des marques cherchent à maintenir ou augmenter leurs budgets marketing pour les fêtes de fin d’année. 76% des marques consacreront plus de dépenses au numérique par rapport à l’année dernière, les plateformes préférées étant Facebook, Amazon et Google. Le playbook a déclaré que les marques devraient tirer parti de plusieurs points de contact – être visibles sur tous les points de contact en tirant parti de la télévision connectée, de la vidéo, de la publicité sur les recherches, entre autres pour stimuler la découverte active/passive et tirer parti des métriques liées à l’efficacité pour évaluer les performances de manière holistique. « 76 % des spécialistes du marketing ont indiqué qu’ils allaient consacrer plus de dépenses au numérique par rapport à l’année dernière. Par conséquent, il est essentiel de mieux comprendre les utilisateurs omnicanaux en ces temps de changement alors que nous continuons à conduire le récit de façonner l’avenir du marketing », a déclaré Moneka Khurana, responsable de pays, MMA India.

Selon Tushar Vyas, président – croissance et transformation, GroupM Asie du Sud, l’influence numérique dans les parcours des consommateurs a considérablement augmenté tandis que l’adoption du commerce électronique s’est accélérée au cours des 18 derniers mois. « Le digital n’est plus une plateforme média d’accompagnement mais est au cœur des plans média. Les plateformes de commerce électronique offrent aux marques la possibilité d’accompagner les consommateurs tout au long de l’entonnoir d’achat en aidant non seulement à la découverte active/passive de la marque, mais également en bouclant la boucle en mesurant les performances de manière objective. Ce livre de jeu contient plusieurs informations clés et est une lecture incontournable pour tout spécialiste du marketing qui planifie la saison des fêtes », a-t-il ajouté.

« Le numérique fait partie de nos vies comme jamais auparavant et son influence ne fait qu’augmenter. Les portails de commerce électronique agissent comme des passerelles vers ce monde que nous embrassons si rapidement et jouent un rôle crucial dans la découverte de marques et de produits. Pour les spécialistes du marketing, cela représente une opportunité sans précédent – ​​de pouvoir identifier et exploiter l’intention des clients à une échelle sans précédent », a déclaré Vijay Iyer, directeur des ventes publicitaires, Amazon Advertising India.

Lire aussi : Bluesport Entertainment investira Rs 240 crore pour le développement de l’écosystème sportif en Inde

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.