50% des fournisseurs de liquidités d’Uniswap V3 subissent des rendements négatifs, selon une étude

Environ la moitié des utilisateurs fournissant des liquidités au protocole Uniswap (UNI / USD) V3 perdent de l’argent par rapport à HODLing, a montré une analyse des pertes non permanentes. Dans plus des quatre cinquièmes des groupes analysés, cette perte était dominante malgré le fait qu’Uniswap V3 génère les taux commerciaux les plus élevés de tous les protocoles DeFi, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

La perte nette des piscines dépasse les 60 millions de dollars

Les fonds Uniswap ont subi 260 millions de dollars de pertes non permanentes et généré 199 millions de dollars de frais de négociation, laissant une perte nette de plus de 60 millions de dollars et des rendements négatifs pour 49,5% des vendeurs de liquidité. Dans certains groupes, jusqu’à trois quarts des utilisateurs ont subi des pertes. Les proportions d’utilisateurs ayant subi des pertes dans les groupes clés étaient les suivantes :

MKR / ETH (74%) USDC / ETH (62%) COMP / ETH (59%) COMP / ETH (59%) MATIC / ETH (51%)

Les LPs actifs dépassent-ils le passif dans Uniswap V3 ?

L’étude a remis en question la croyance populaire selon laquelle les LP « actifs » surpassent les LP « passifs » dans Uniswap V3. En fait, leurs conclusions étaient que les LPs qui jouaient pendant plus d’une heure perdaient moins que ceux qui jouaient pendant de courtes périodes.

Comparaison de la durée de la position et du profit

Les auteurs ont comparé la durée des positions du groupe avec les gains réalisés par les fournisseurs de liquidité, en supposant que les positions à court terme étaient plus susceptibles d’appartenir à des LPs plus actifs. En d’autres termes, les vendeurs qui ont quitté le marché peu de temps après être entrés sur le marché étaient plus susceptibles d’utiliser une stratégie préméditée et pouvaient être considérés comme plus actifs que ceux qui sont restés plus longtemps.

Le gagnant

L’étude n’a trouvé aucune corrélation entre des revenus plus élevés et des postes à court terme. La perte impermanente était supérieure aux taux accumulés dans chacun des groupes étudiés. Les fournisseurs de liquidités JIT (juste à temps) étaient les seuls à toujours gagner de l’argent par rapport au simple hodling.

Ces LP éliminent leur position immédiatement après avoir fourni des liquidités pour un seul bloc afin d’absorber les frais pour les transactions à venir. Ils obtiennent toutes les commissions sous forme de profit car ils fournissent cette liquidité au sein du bloc, sans laisser de pertes temporaires.

Les auteurs de l’étude ont résumé :

En général et pour presque tous les groupes analysés, la perte non permanente dépasse les taux accumulés au cours de cette période. Il est important de noter que cette conclusion semble généralement applicable ; Nous avons rassemblé des preuves suggérant que les utilisateurs de détail inexpérimentés et les professionnels avertis ont du mal à réaliser des bénéfices avec ce modèle.

Les 50 % des fournisseurs de liquidités Uniswap V3 subissent des rendements négatifs, selon une étude publiée en premier sur Invezz.