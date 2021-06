50% des grands singes perdront leur habitat d’ici 2050 à cause du changement climatique

20/06/2021 à 15h16 CEST

Les gorilles, les chimpanzés ou les bonobos pourraient perdre entre 50 et 94 % de leurs habitats à cause du changement climatique d’ici 2050. En effet, même s’ils sont en mesure de se déplacer vers d’autres habitats plus favorables, leur nouveau foyer pourrait ne pas remplir les conditions nécessaires pour s’y établir. C’est l’avertissement d’une étude internationale qui montre des perspectives inquiétantes pour les grands singes africains.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Diversity and Distributions prédit un déclin massif des populations de grands singes africains (gorilles, chimpanzés et bonobos) en raison des impacts du changement climatique, des changements d’utilisation des terres et de la croissance de la population humaine.

Les auteurs ont compilé des informations à partir de la base de données de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui dispose d’un référentiel qui comprend une quantité remarquable d’informations sur les grands singes et l’état de leur population, les menaces et les conditions de conservation de plusieurs centaines de sites, collectées sur 20 années.

Il s’agit de la première étude sur le sujet et quantifie les effets conjoints du climat, de l’utilisation des terres et de la pression humaine sur la population de singes africains d’ici 2050, dans le meilleur comme dans le pire des scénarios.

Le « meilleur cas » signifierait une lente diminution des émissions de carbone et la mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées. Le “pire des cas” est une augmentation incontrôlée des émissions.

Dans le meilleur des cas, les auteurs prédisent que les grands singes perdront 85 pour cent de leurs habitats, dont 50 pour cent se trouvent en dehors des parcs nationaux et autres zones protégées par la loi. Au pire, les chercheurs prédisent une perte de 94%, dont 61 pour cent correspondent à des zones non protégées.

Pourront-ils s’installer plus haut ?

L’article examine, entre autres, si les grands singes peuvent ou non se disperser loin de l’endroit où ils se trouvent actuellement et s’adapter à d’autres habitats. En ce sens, les montagnes sont actuellement moins adaptées que les plaines pour certaines espèces de grands singes.

Cependant, le changement climatique entraînera certains des ces basses terres deviennent moins adaptées (plus chaudes, plus sèches et peut-être moins de nourriture) disponibles), mais les montagnes voisines adopteront les caractéristiques que présentent actuellement ces basses terres.

Si les grands singes parviennent à se déplacer des plaines vers les montagnes, ils peuvent survivre et même augmenter leur population (selon les espèces et si c’est le meilleur ou le pire des cas). Cependant, ils ne pourront peut-être pas s’éloigner des basses terres qu’ils occupent actuellement d’ici 2050.

Joana Carvalho, chercheuse postdoctorale à la Liverpool John Moores University School of Science, auteur principal de l’étude, déclare : « En intégrant les changements futurs du climat et de l’utilisation des terres, ainsi que des scénarios de population humaine, cette étude fournit des preuves solides facteurs qui limitent la répartition des grands singes africains.

Carvalho ajoute : « Il est important de noter qu’une perte massive d’habitats en dehors des aires protégées est attendue, reflétant l’insuffisance du réseau actuel d’aires protégées en Afrique pour préserver les habitats appropriés pour les grands singes et connecter efficacement leurs populations.

Le réchauffement déplace la végétation vers le haut

Pour sa part, Fiona Maisels, de la Wildlife Conservation Society (WCS), et co-auteur de l’étude, a déclaré : « Depuis le changement climatique oblige différents types de végétation à se déplacer essentiellement vers le haut, signifie que tous les animaux, et pas seulement les grands singes, qui dépendent de certains types d’habitats, seront forcés de se déplacer vers le haut avec la végétation, ou disparaîtront localement. Et lorsque les collines sont basses, de nombreuses espèces, grandes et petites, ne pourront pas grimper plus haut que leur faible hauteur ne le permet, et un grand nombre d’animaux et de plantes disparaîtront tout simplement.

Les auteurs soutiennent que des stratégies de conservation efficaces nécessitent une planification minutieuse pour chaque espèce, en se concentrant à la fois sur les aires protégées existantes et proposées, dont la création et la gestion peuvent être éclairées par ces modèles d’adéquation de l’habitat.

En outre, il sera nécessaire de maintenir la connectivité entre les habitats qui pourraient être nécessaires à l’avenir pour assurer la survie des singes africains. “Les gestionnaires de la conservation doivent intégrer de toute urgence l’aménagement du territoire et les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans les politiques gouvernementales des pays de l’aire de répartition des grands singes”, notent les auteurs.

L’étude souligne la nécessité d’une action urgente pour lutter à la fois contre la perte de biodiversité et le changement climatique si les grands singes doivent continuer à exister à l’avenir.

Les gouvernements doivent protéger et conserver les habitats des grands singes, à la fois là où ils se trouvent et là où ils doivent se déplacer.

Les résultats de l’étude corroborent d’autres recherches récentes montrant que les populations de singes africains et leurs habitats diminuent considérablement. Tous les grands singes africains sont classés en danger (gorilles de montagne, bonobos, chimpanzés du Nigeria-Cameroun, chimpanzés de l’est et chimpanzés du centre) ou en danger critique d’extinction (gorilles de Cross River, gorilles de Grauer, gorilles de plaine de l’ouest et chimpanzés de l’ouest) sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

Hjalmar Kuehl d’iDiv à Leipzig, en Allemagne, et auteur principal de l’étude, a déclaré : « Il doit y avoir une responsabilité mondiale pour arrêter le déclin des grands singes. La consommation mondiale de ressources naturelles extraites dans les pays de l’aire de répartition des grands singes est un facteur majeur de leur déclin & rdquor ;.

« Toutes les nations qui bénéficient de ces ressources ont la responsabilité d’assurer un avenir meilleur aux grands singes, à leurs habitats et aux personnes qui y vivent, en développant des économies plus durables », a-t-il ajouté.

L’étude a impliqué plus de 60 co-auteurs d’organisations universitaires et non universitaires et d’agences gouvernementales, notamment la Société du zoo d’Anvers, la Fondation Born Free, la Fondation Chimbo, la Société de conservation de la Sierra Leone, la Fondation pour le développement rural et environnemental. Fauna & Flora International, Frankfurt Zoological Society, Jane Goodall Institute, Rio Tinto, Royal Society for the Protection of Birds, San Diego Zoo Wildlife Alliance, Sekakoh Organization, Sierra Rutile Limited, Tacugama Chimpanzee Sanctuary, The Biodiversity Consultancy, West African Primate Conservation Action , Wild Chimpanzee Foundation, Wildlife Conservation Society (WCS) et World Wide Fund for Nature.

Étude de référence : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.13358

