50 % des personnes interrogées estiment que l’esport devrait être un cours supplémentaire dans le système éducatif : rapport

47% des personnes interrogées reconnaissent le développement des compétences psychologiques et mentales dérivé du jeu.

95% des 5200 étudiants dans 700 villes pensent que l’éducation à l’esport est pertinente à l’heure actuelle, selon un rapport publié par Viral Fission. Le rapport a également révélé qu’environ 50% des personnes interrogées estiment que l’esport devrait être un cours supplémentaire tandis que 38% pensent qu’il devrait être intégré à leur programme d’études existant.

Selon Shreyas Hegde, co-fondateur de Viral Fission, l’objectif du rapport est de comprendre et d’opérer sur le pouls de la GEN Z. GEN Z veut. L’intention est d’aider les marques à prendre des décisions et d’offrir à notre communauté des opportunités qui rendent justice à leurs talents et à leur passion. Nous voyons une grande promesse et une grande demande dans la gamification et les espaces alliés et nous cherchons positivement à créer des expériences pour notre réseau dans l’arène », a-t-il ajouté.

Alors que tous les répondants sont entrés en contact avec l’esport pour la première fois, 47% d’entre eux reconnaissent le développement des compétences psychologiques et mentales dérivé du jeu. Le rapport a souligné comment les répondants pensent que le jeu et l’esport ont considérablement contribué à des compétences telles que l’élaboration de stratégies, la réflexion rapide, la communication, le multitâche, le travail d’équipe et la coordination.

L’enquête et la résurgence de l’esport au milieu de la pandémie indiquent toutes deux fortement que l’esport est l’un des secteurs verticaux les plus réactifs et les plus réceptifs sur lesquels capitaliser, indique le rapport. Une étude récente de FICCI-EY a également révélé que l’industrie indienne de l’esport valait 3 milliards de roupies au cours de l’exercice 21 et s’attend à toucher 11 milliards de roupies d’ici l’exercice 25.

La recherche principale menée par Viral Fission a inclus plus de 5 200 répondants dans 700 villes avec une participation égale de chaque zone.

Plus tôt cette année, Viral Fission s’était associé à New Horizons Alliance (NHA) en tant que partenaire Youth Intelligence. Ils sont chargés d’amorcer la conversation autour de l’apprentissage du sport et de l’esport parmi les plus jeunes – la génération Z. NHA est l’éducation sportive la plus avancée au monde et vise à créer un écosystème d’esport compétitif et sain.

