50% du chiffre d’affaires des entreprises en 2026 proviendra d’entreprises qui n’existent pas encore

01/06/2022 à 17:26 CET

Eduardo Lopez Alonso

Les managers s’engagent à diversifier l’entreprise comme moyen fondamental de croissance. C’est l’une des conclusions d’une étude menée par le cabinet de conseil McKinsey parmi 1 100 PDG d’entreprises à travers le monde. Il ressort de vos réponses que 50 % des revenus mondiaux en 2026 proviendront de produits, de services et de modèles commerciaux qui n’existent même pas aujourd’hui.. Huit dirigeants européens sur dix accordent la priorité à la création de nouvelles entreprises comme moyen de faire face aux perturbations au sein de leur secteur, peut-être parce qu’ils sont convaincus que le changement est difficile à gérer dans les organisations établies.

Le rapport ‘L’état du nouveau bâtiment commercial‘ à partir de McKinsey détermine que 21% des cadres considèrent que la création de nouvelles entreprises est leur principale priorité – le double de celle de l’année dernière-, alors que pour 55% c’est l’un des trois impératifs de croissance. S’il y a quelques années la culture du changement constant était promue comme une vertu dans l’entreprise, A partir des réponses des managers, on voit qu’ils pensent qu’il est plus efficace de créer de nouvelles entreprises pour grandir que de transformer celle qu’ils dirigent.

La numérisation, l’adoption de nouvelles technologies et la durabilité sont les trois facteurs ayant le plus grand impact sur la croissance dérivée de la construction de nouveaux projets. Les motivations de cette nouvelle vague d’intrapreneuriat en Europe sont l’augmentation de la croissance organique, la possibilité d’atténuer les effets des perturbations et l’adaptation à l’évolution des besoins des clients et du marché apportée par la construction de nouvelles activités et produits. En effet, huit dirigeants sur dix (79 %) déclarent privilégier la construction de nouvelles entreprises comme moyen de se prémunir contre les bouleversements de leur industrie et de générer de nouvelles sources de revenus pour satisfaire les actionnaires et les clients.

« Sept entreprises sur dix qui ont opté pour la construction de nouvelles entreprises comme stratégie principale ont progressé à des taux supérieurs à la moyenne des autres entreprises de leur secteur », déclare Santiago Fernández, partenaire de McKinsey & Company en Espagne. Le rapport identifie également les domaines d’opportunité pour développer des stratégies pour la construction de nouveaux projets commerciaux et souligne la durabilité comme l’un des facteurs de différenciation pour la croissance, malgré le fait qu’en général, il existe une tendance à douter de la rentabilité immédiate de ces projets.

Selon les résultats de l’enquête, actuellement seulement 15% des entreprises surveillent les objectifs liés à l’empreinte carbone ou à d’autres impacts environnementaux de leurs nouveaux projets, mais jusqu’à 93% des dirigeants interrogés déclarent qu’ils cherchent à résoudre les problèmes. liées à la durabilité dans leurs nouveaux modèles commerciaux. En outre, près de la moitié (46 %) des chefs d’entreprise européens reconnaissent que le développement durable est l’une des trois principales tendances à aborder via l’intrapreneuriat.

L’analyse de McKinsey met également en évidence les aspects organisationnels qui influencer le succès de la création d’une nouvelle entreprise. Le soutien de la direction et, en particulier, le rôle du PDG, la création d’une structure organisationnelle efficace et agile, l’engagement dans une stratégie d’acquisitions active, la connaissance du marché et du client, ainsi qu’un leadership inclusif sont les ingrédients qui aider à la mise en œuvre réussie de nouveaux projets.

Le rapport note cependant que, quatre nouvelles entreprises sur cinq ne dépassent pas un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de dollars au cours de leurs quatre premières années. L’expérience et le soutien de la maison mère est un autre facteur clé pour garantir la rentabilité des nouvelles entités ou services sur le long terme. Le rapport révèle que les organisations ayant au moins trois expériences de création d’entreprises sont capables de générer des revenus 1,4 fois plus élevés que leurs pairs moins expérimentés dans la création de nouvelles entreprises.

Seulement 14% des nouveaux projets d’entreprise sont dirigés par des femmes, identifiant une opportunité d’inclusion et de diversité. Selon le rapport, Les entreprises dirigées par des femmes sont 10 % plus nombreuses que leurs pairs, et une plus grande diversité au sein des conseils d’administration offre de plus grandes opportunités de croissance.