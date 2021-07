50 étapes pour la survie et la VICTOIRE contre les destroyers ⋆ .

par Mike Adams, Natural News :

Les ingénieurs plandémiques et les meurtriers de masse seront dénoncés et arrêtés. Tout comme le Troisième Reich, leur complot pour exterminer la race humaine finira par échouer, et maintenant nous commençons à voir un point de basculement émerger, conduisant à une réaction mondiale contre Fauci, Daszak, Gates, Soros et tous les autres qui ont participé dans ce programme mondial d’extermination humaine.

Des événements ont déjà été déclenchés qui conduiront à la victoire de l’humanité sur cet holocauste vaccinal et les meurtriers de masse qui le sous-tendent. Mais parce que les meurtriers mondialistes se rendent compte de ce qui se passe, ils déclenchent toutes les catastrophes possibles pour essayer de brouiller les pistes. Tout en supprimant la connaissance humaine, la liberté et la vérité, bien sûr.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Ce que cela signifie, c’est que nous devons endurer le terrorisme mondial comme nous n’en avons jamais vu auparavant, avec les destructeurs anti-humains tentant de déclencher un effondrement financier, la famine artificielle, les guerres raciales, la guerre géopolitique mondiale, la désinformation des médias de masse, le journalo-terrorisme et bien sûr une autre série d’armes biologiques mortelles chargées dans des flacons de vaccins.

En d’autres termes: On va gagner, mais on va traverser l’enfer avant d’y arriver. Et il ne fait aucun doute dans mon esprit que des dizaines de millions d’Américains seront massacrés par les meurtriers de masse du vaccin covid, avec des centaines de millions de morts dans le monde avant que tout cela ne soit fait.

Mais on gagne à la fin. La victoire coûtera très cher, mais elle viendra. Le podcast d’aujourd’hui vous apporte une vision positive du tournant que nous semblons maintenant avoir franchi. Je vous apporte également des informations très pratiques pour vous protéger des défaillances techniques en vous déconnectant du réseau dans tous les domaines imaginables (pas seulement hors du réseau électrique, mais en ayant votre propre eau, nourriture, etc.) hors réseau.

Vous obtiendrez la liste complète des 50 principaux thèmes (et catégories d’articles) que je pense que vous devez prendre en compte dans le cadre de vos plans de préparation. La liste complète est présentée en texte, sous le podcast ici.

Écoutez la liste complète et notez tous les éléments ou idées qui pourraient vous manquer actuellement. Ensuite, prenez des mesures actives pour renforcer votre préparation afin que vous puissiez survivre à la destruction artificielle de la civilisation humaine.

Si vous couvrez ces 50 éléments présentés ici, vous serez parmi les personnes les mieux préparées pour ce qui s’en vient.

Brighteon.com/c60c29e5-76aa-4c56-8a17-78f4fe34299e

Liste complète de 50 articles pour la survie et la victoire

1. Terres rurales dans le comté rouge, état rouge, de préférence pas au niveau de la mer

2. Accès à l’eau par des moyens non électriques

3. Filtration de l’eau, y compris un filtre à gravité

4. Sol, graines, engrais et outils pour la culture d’aliments / la germination

5. Aliments stockés pour vous aider (n’oubliez pas les fruits lyophilisés pour la nutrition)

6. Gros volume de sel et quelques épices comme le poivre

7. Cuisson : Faire bouillir de l’eau, un poêle à bois, un four solaire, un moulin à grains, un poêle à fusée, des casseroles, des casseroles, des tasses, etc.

8. Abri (maison, tente, chalet, camping-car, cabane ou tout ce que vous pouvez gérer)

9. Cordage : cordes, ficelle, ficelle, ligne de pêche, paracord 550, attaches zippées, cordons élastiques, élastiques

10. Allume-feu, tiges de magnésium, allumettes résistantes aux tempêtes, etc.

11. Couteaux, lames, armes blanches, hache, hache, maillet, masse

12. Communauté : se faire des amis, visiter les marchés de producteurs, établir des relations amicales

13. Armes à feu et munitions pour la sécurité (22 LR, 9mm, 5.56, etc.)

14. De l’or et de l’argent (argent indésirable) pour le troc, peut-être de l’argent liquide. Objets de troc : alcool, café, cigarettes, munitions 22LR, carburant, graines, papier toilette

15. Communications radio, y compris une radio bidirectionnelle et une radio à manivelle

16. Carburant stocké : véhicules diesel et diesel pour les urgences

17. Médecine d’urgence et antiseptiques, y compris l’iode, le dioxyde de chlore, l’argent colloïdal, le miel de manuka et les soins dentaires d’urgence, le charbon, l’ivermectine, l’hydroxy, l’artémisinine (absinthe douce)

18. Pansement, gaze, coagulation, garrots, pansement des plaies

19. EPI en cas de pandémie – masques, visières, combinaisons, bâches en plastique, pulvérisateurs de liquide

20. Herbes, huiles essentielles (lavande, menthe poivrée, origan, arbre à thé), graines d’herbes et nettoyeur à ultrasons pour extraits, vodka, etc.

21. Miel, paraffine, glycérine, cire d’abeille, vitamine E, trucs pour faire des baumes, lotions, médicaments

22. Équipement de vision nocturne / d’observation thermique (regardez la marque AGM pour des monoculaires thermiques abordables)

23. Couvertures thermiques anti-détection par imagerie thermique incluant drones et robots

24. Lumières : 18650 batteries, lumières LED, lampes frontales

25. Défense du périmètre et technologie d’alerte (lumières à détection de mouvement) et chiens

26. Gilets balistiques, élingues, équipement pour transporter des magazines

27. Sauvegardez le plan de stockage et de bugout avec une version plus petite de vos affaires à l’emplacement de bugout

28. Cartes topographiques, cartes imprimées de votre région

29. Équipement de signalisation : miroirs, sifflets, boussole

30. Défense silencieuse : arbalète, arme supprimée avec obus subsoniques

31. Ouvrages de référence/papier : projets de bricolage, habitation, conservation des aliments, assemblage d’armes à feu

32. Papier, crayons, gommes, taille-crayons, enveloppes

33. Fournitures de soins personnels : Papier toilette, produits d’hygiène, lunettes, savons, déodorant, etc.

34. Conservation des aliments : Séchage, salage, fournitures de mise en conserve

35. Moyen de transport hors réseau tel qu’un vélo ou un quadricycle

36. Système de chauffage low-tech (poêle à bois, radiateur au kérosène, etc.)

37. Articles de pharmacie en vente libre : anti-démangeaisons, anti-diarrhée, analgésiques, tests sanguins, insectifuge, etc.

38. Banque de batteries solaires pour charger et faire fonctionner des appareils, y compris des batteries, des lampes de poche, des appareils mobiles, etc.

39. Électricité hors réseau : prise de force du tracteur, ou groupe électrogène diesel, ou énergie solaire

40. Batteries de rechange, chargeurs, batteries 18650 et appareils si possible

41. Couture, réparation, kits de ruban adhésif, colle, épingles de sûreté, pinces à linge, pour pouvoir réparer les vêtements

42. Chaussures robustes, équipement de cordonnerie tel que la pâte à chaussures

43. Conteneurs : seaux, barils et sacs, bouteilles en verre, bocaux, contenants de médicaments, avec couvercles, poches à eau, sacs poubelles pour déchets et sacs épais pour déchets humains

44. Outils : perceuses électriques et à main, voltmètres, marteaux, pelles, râteaux, jardinage, fil de fer barbelé, poteaux en T, scies, outils multifonctions

45. Papier d’aluminium, papier ciré, papier parchemin, pellicule plastique

46. ​​Réparation de plomberie, tuyaux PEX, sertissages, coupeurs, connecteurs

47. Activités hors réseau, émissions de radio, fichiers MP3, livres, jeux, cartes

48. Pièces de rechange pour voitures, appareils électroménagers, etc. filtres, huile, produits de réparation de joints, bouchons de pneus, patchs en caoutchouc, colles époxy, résines, agents de liaison

49. Engins de pêche : Canne, moulinet, ficelle, hameçons, etc.

50. COMPÉTENCES, compétences, compétences. Savoir-faire. DIY. Apprenez à réparer et à entretenir tout ce que vous possédez.

