50 faits à savoir sur Country Legend Patsy Cline

1. Patsy Cline était une Vierge.

2. Elle est née Virginia Patterson Hensley.

3. Patsy a vendu des millions de disques de plus depuis sa mort prématurée qu’elle ne l’a fait de son vivant.

4. Hank Williams, Judy Garland et Shirley Temple figuraient parmi ses premiers favoris.

5. En 1973, elle est devenue la première artiste solo féminine intronisée au Country Music Hall of Fame.

6. Âgée de 13 ans, elle a été hospitalisée pour une infection de la gorge et un rhumatisme articulaire aigu. Selon Patsy, “La fièvre a affecté ma gorge et quand j’ai récupéré, j’avais cette voix tonitruante.”

7. Elle a travaillé comme serveuse après avoir quitté le lycée.

8. En 1999, elle a été élue numéro 11 de l’émission spéciale de VH1, Les 100 plus grandes femmes du rock and roll.

9. En 1954, Jimmy Dean, une jeune star du country, et Cline sont devenus des habitués de l’émission de radio Town and Country Jamboree de Connie B. Gay, diffusée les après-midi de la semaine en direct sur WARL à Arlington, en Virginie.

10. Sa première performance à la radio était en 1947.

11. Elle a été classée 46e dans le numéro des « 100 plus grands chanteurs de tous les temps » du magazine Rolling Stone.

12. À 21 ans, elle a épousé l’entrepreneur Gerald Cline le 19 septembre 1953 et a divorcé le jour de l’indépendance en 1957.

13. Deux mois plus tard, elle épousa l’opérateur de linotypie Charlie Dick le 15 septembre 1957.

14. Patsy a eu deux enfants : Julie Dick (née le 25 août 1958) et Randy Dick (né le 22 janvier 1961).

15. Le légendaire producteur de Nashville Owen Bradley a produit ses plus grands succès.

16. Sa mère était une couturière de 16 ans et son père était un forgeron de 43 ans.

17. Bill Peer, son deuxième manager, lui a donné le nom de Patsy, de son deuxième prénom, le nom de jeune fille de sa mère, Patterson.

18. En 1955, Peer a obtenu un contrat avec Four Star Records, qui était sous contrat avec la filiale Coral de Decca Records.

19. Patsy a signé avec Decca en 1960.

20. Les premières chansons telles que « Don’t Ever Leave Me Again » et « A Stranger In My Arms » ont toutes deux été co-écrites par Patsy.

21. Elle a enregistré 51 chansons avec Four Star.

22. Le 1er juillet 1955, Patsy a fait ses débuts à la télévision sur la version télévisée de courte durée du Grand Ole Opry sur ABC-TV.

23. Au départ, Patsy ne voulait pas enregistrer “Walkin’ After Midnight”, le considérant comme une simple chanson pop.

24. En 1956, elle a auditionné pour les Talent Scouts d’Arthur Godfrey à New York et a chanté “Walkin’ After Midnight”. Le personnel de Godfrey a insisté pour que Patsy apparaisse dans une robe de cocktail plutôt que dans l’une des tenues de cow-girl fabriquées à la main par sa mère. Ça a marché.

25. “Walkin’ After Midnight” a atteint le n ° 2 sur le palmarès country et le n ° 16 sur le palmarès pop.

26. Patsy a été l’une des premières chanteuses country à avoir un tube pop croisé.

27. En 1958, Patsy et Charlie Dick ont ​​déménagé à Nashville, Tennessee.

28. La première sortie de Patsy pour Decca était la ballade country pop « I Fall to Pieces » en 1961.

29. Le 9 janvier 1960, Patsy a rejoint le Grand Ole Opry après avoir accepté sa demande de rejoindre le casting.

30. Patsy lui a demandé de l’argent avant de monter sur scène. Son mantra, “Pas de pâte, pas de spectacle”, est devenu la règle.

31. En 1961, Patsy a passé un mois à l’hôpital, souffrant d’une coupure déchiquetée sur le front, d’un poignet cassé et d’une hanche disloquée à la suite d’un accident de voiture.

32. La chanson à succès de Patsy “Crazy” a été écrite par la future légende du country, Willie Nelson.

33. Patsy a enregistré “Crazy” alors qu’elle était encore avec des béquilles après son accident de voiture.

34. “Crazy” a atteint le n ° 9 sur le US Hot 100 et le n ° 2 sur les deux Hot Country Songs.

35. Le soir où Patsy a créé “Crazy” au Grand Ole Opry, elle a reçu trois ovations debout.

36. « She’s Got You » a été la première entrée de Patsy dans le classement des singles au Royaume-Uni, atteignant la 43e place.

37. Le plus grand succès britannique de Patsy était une réédition posthume de “Crazy” en 1990, qui s’est classée n°14.

38. Patsy n’a pas eu d’album dans les charts britanniques de son vivant.

39. Patsy Cline Showcase, en 1962, a été le seul album de Patsy à avoir atteint le hit-parade aux États-Unis au cours de sa vie.

40. Greatest Hits de Patsy Cline a passé plus de sept ans dans les charts américains.

41. Patsy a été la première femme de country à se produire au Carnegie Hall de New York.

42. En décembre 1962, Patsy est devenue la première femme de la musique country à faire la tête d’affiche de son propre spectacle à Las Vegas.

43. Le 3 mars 1963, Patsy a donné un spectacle au Soldiers and Sailors Memorial Hall de Kansas City, pour la famille du disc-jockey “Cactus” Jack Call. Il était décédé dans un accident de voiture un peu plus d’un mois plus tôt.

44. De retour du dernier concert à bord d’un avion léger, Patsy a été tuée lorsqu’il s’est écrasé par gros temps, le soir du 5 mars 1963.

45. Parmi les objets récupérés sur le site de l’accident se trouvaient la montre-bracelet de Patsy, un briquet drapeau confédéré, une ceinture cloutée et trois paires de chaussons en lamé doré.

46. ​​Les honoraires de Patsy et sa tenue vestimentaire de la dernière représentation n’ont jamais été récupérés.

47. Sa tombe porte l’inscription “Virginia H. (Patsy) Cline ‘Death Cannot Kill What Never Dies: Love'”

48. Trois des chansons de Patsy sont devenues des hits country à titre posthume : “Sweet Dreams”, “Leavin’ on Your Min” et “Faded Love”.

49. En 1997, “Crazy” a été nommé numéro un des succès de jukebox de tous les temps.

50. Patsy était, et est, la plus grande…

