50 faits sur Jay-Z qui vous mettront dans un état d’esprit d’empire

31. Il a piégé sa mère pour qu’elle prête sa voix au « 4 décembre » de The Black Album en 2003. « Je lui ai dit de me retrouver au studio et nous allions déjeuner », a-t-il écrit dans Decoded. « Elle est venue au studio, et j’ai juste apporté le morceau et j’ai dit: » Je veux juste que vous en parliez. » Parce que je savais si je lui disais [she was going to be on the song], elle deviendrait vraiment nerveuse. [She said], ‘Que veux tu que je dise?’ Et le reste est de l’histoire. «

32. Il a annoncé sa retraite (finalement temporaire) avec un concert en 2003 au Madison Square Garden, mettant en vedette les Roots, Missy elliott, Mary J. Blige, Beyoncé et Pharrell Williams. Tous les bénéfices sont allés à des œuvres caritatives.

33. Son prochain acte a commencé avec la vente de Roc-A-Fella et a été nommé président de Def Jam Records.

34. Son vaste empire comprend des vêtements (détaillant Rocawear), des marques de spiritueux (champagne Armand de Brignac et cognac D’Ussé), une participation dans les Brooklyn Nets, le service de streaming Tidal et Roc Nation, qui représente les plus grands noms du divertissement (lire : Rihanna) et le sport (Kevin Durant, Todd gurley).

35. Le musicien a également signé des accords de sponsoring lucratifs avec Reebok, Budweiser et l’horloger Audemars-Piguet.