50 héros, 50 dentistes cosmétiques, 50 États ⋆ 10z viral

Le premier “Smiles for America” ​​donne aux héros de nouveaux sourires à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre

En l’honneur du 20e anniversaire du 11 septembre, un nouveau programme appelé Smiles for America offre à 50 héros dans 50 États quelque chose qui ne devrait jamais être tenu pour acquis : un sourire. Partout au pays, les meilleurs dentistes cosmétiques du pays mettent leurs talents au service de la transformation des premiers intervenants et des sourires d’autres héros en signe national de solidarité et d’engagement envers la dentisterie esthétique et les services. Tous les sourires seront dévoilés à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre.

(Photo de Papi Morake/Gallo Images via .)

Le Dr Dean Lodding de Smile for Life Dental à Elgin, IL, et le Dr Debra Gray King du Atlanta Center for Cosmetic Dentistry à Atlanta, GA sont les fers de lance de Smiles for America, tous deux ont été submergés par la réponse positive des dentistes cosmétiques à travers les États-Unis. . Les bénéficiaires, dans les 50 États, ont commencé le processus pour recevoir leurs nouveaux sourires d’ici le 11 septembre 2021.

Le récipiendaire du Dr Lodding, Eric Echevarria, a déclaré : « Qu’est-ce qu’un nouveau sourire signifie pour moi ? Un sourire fier donne la confiance nécessaire pour être plus extraverti et agréable parce que vous êtes plus confiant. La confiance nécessaire pour être devant un public nouveau et plus large sera renforcée avec ce nouveau sourire. Je peux me lancer en toute confiance dans mon nouveau rôle de chef de police en sachant que j’ai le sourire pour la vie.

Le Dr Dean Lodding de Smile for Life Dental est fier et honoré d’avoir choisi le policier Eric Echevarria pour être le héros américain qui recevra le cadeau d’un sourire. Eric est une personne qui a consacré toute sa vie à donner et à servir les autres autour de lui. Il a fièrement servi notre pays dans le Corps des Marines des États-Unis et a ensuite commencé sa carrière dans l’application de la loi. Son leadership et son service au sein de la communauté et au sein de la force policière d’Elgin l’ont amené à gravir les échelons de la force, passant de patrouilleur à sergent à commandant dans un laps de temps sans précédent. Son service exceptionnel l’a amené à être récemment choisi comme chef de la police de Peoria, dans l’Illinois. Lorsqu’il a été informé qu’il avait été choisi pour recevoir un nouveau sourire dans le cadre du programme Smiles for America, il a estimé avec une grande humilité que d’autres pourraient être plus méritants.

« Les héros américains m’inspirent en donnant et en aidant courageusement de toutes les manières possibles. Je suis honoré de pouvoir leur offrir le sourire. Dr Dean Lodding (Elgin, Illinois)

Le récipiendaire du Dr King a déclaré : « Cette opportunité me donne quelque chose que je n’aurais jamais pensé réaliser. Depuis 30 ans, je «cache» mes dents quand je souris et maintenant, je vais pouvoir sourire en toute confiance, explique le pompier d’Atlanta Kurt Vermillion. Kurt continue, je vais devoir réapprendre à sourire, et je serai toujours reconnaissant, grâce au Dr King et à Smiles for America.

Le Dr Debra Gray King du Centre de dentisterie esthétique d’Atlanta a consacré le travail de sa vie à la conception de sourires qui aident les gens à prendre confiance en eux, à favoriser le succès et à apporter de la joie dans leur vie. Le Dr King a été particulièrement touché par l’histoire du pompier d’Atlanta Kurt Vermillion. Kurt, pompier depuis 2010. Vermillion a voulu que ses dents soient corrigées aussi longtemps qu’il s’en souvienne, mais la procédure coûteuse n’a jamais été une option. Pour cette raison, il « souriait » toujours la bouche fermée. Incapable de se permettre une solution permanente dans sa jeune vie, il a opté pour une solution rapide et peu coûteuse qu’il a consciemment portée pendant des années. Il a rappelé lors de son dîner d’anniversaire d’un an avec sa femme comment elle a appris pour la première fois son insécurité. Alors qu’il mordait dans un morceau de pain, le dentiste à l’avant de sa bouche s’est brisé en morceaux, le laissant sans dent de devant. Maintenant, avec son sourire transformé dans le cadre de ce programme passionnant, il a hâte de sourire en toute confiance.

«Je suis honoré de faire partie de l’offre à nos héros américains à travers le pays de la liberté de sourire en toute confiance. Faire du bien à Kurt et à tant d’autres à travers Smiles for America est une merveilleuse façon de dire merci pour tout ce qu’ils font pour nous, explique le Dr Debra King (Atlanta, Géorgie).

Les héros des 50 États commencent maintenant le processus pour recevoir leurs nouveaux sourires d’ici le 11 septembre. Ceci n’est qu’un petit témoignage de la communauté dentaire en l’honneur du 20e anniversaire des attaques terroristes où tant de personnes, comme Kurt, ont donné leur vie de manière désintéressée.