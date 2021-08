50 millions de livres sterling Ben White prêt pour ses débuts en compétition lors du match d’ouverture de la Premier League, Ivan Toney fait le point sur la blessure

in

Arsenal cherchera désespérément à saisir l’opportunité d’une table rase pour son premier match de Premier League contre ses rivaux londoniens Brentford ce vendredi.

Les Gunners sont en bonne forme face à une équipe nouvellement promue de la capitale lors du premier match d’une saison alors qu’ils ont battu Fulham 4-0 l’année dernière.

.

Ben White devrait faire ses débuts en Premier League pour Arsenal contre Brentford

Pourtant, l’équipe de Mikel Arteta a ensuite subi l’une des campagnes les plus décevantes du club de son histoire en terminant huitième et sans argenterie.

Et Arsenal entre dans le nouveau mandat à la suite d’une pré-saison sans victoire qui comprenait également des défaites contre ses rivaux Chelsea et Tottenham.

Brentford, quant à lui, qui sera soutenu par sa victoire de retour sur Valence, a obtenu une promotion dans l’élite après 74 ans d’exil.

Les Bees n’ont affronté Arsenal qu’une seule fois au cours de cette période – une défaite 3-1 en Coupe de la Ligue lors d’un voyage aux Emirats en 2018.

.

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a récemment affirmé que le club voulait remporter le titre cette saison.

Ivan Toney a causé des doutes sur sa forme physique après avoir raté la victoire 2-1 contre Valence samedi.

Mais le patron des Bees, Thomas Frank, a révélé dans son interview d’après-match qu’il s’attend à ce que son attaquant vedette revienne sur le côté contre Arsenal.

Il a déclaré: “Oui, je l’attends bientôt, je ne pense pas que, presque tout puisse l’empêcher de jouer vendredi soir.

« Je suis sûr qu’il sera disponible et prêt à jouer.

Frank a opté pour un système d’aile arrière pour les matchs de pré-saison successifs, laissant entendre qu’une défense centrale à trois pourrait être utilisée contre Arsenal.

La signature estivale de Kristoffer Ajer pourrait être en ligne pour ses débuts en compétition pour Brenford aux côtés de Pontus Jansson et Ethan Pinnock.

Tout comme le nouvel arrivant Frank Onyeka – qui pourrait être choisi pour commencer après avoir marqué le but vainqueur contre Valence en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

Nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Les Londoniens du nord ont un certain nombre de soucis de blessures pour le match de vendredi soir avec plusieurs stars toujours dans la salle de traitement.

Thomas Partey et Gabriel Magalhaes seront tous deux absents contre Brentford – le premier ayant subi un problème à la cheville lors de la défaite contre Chelsea.

.

Thomas Partey s’est blessé à la cheville lors d’une défaite de pré-saison contre Chelsea

Eddie Nketiah souffre également d’un problème similaire à cause de ce match et on pense que le premier match de la Premier League arrivera trop tôt.

Le Brésilien Gabriel, 23 ans, souffre toujours d’une blessure au genou qui l’a empêché de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le compatriote du défenseur Gabriel Martinelli faisait partie de cette équipe médaillée d’or et ne rejoindra pas Arsenal avant des semaines.

Joe Willock est un autre joueur qui ne sera probablement pas dans l’équipe pour affronter Brentford alors que son déménagement de plus de 20 millions de livres sterling à Newcastle se rapproche.

Mais plus positivement, il pourrait y avoir des débuts compétitifs pour les nouvelles recrues Ben White et Albert Lokonga – qui ont tous deux commencé contre les Spurs.

Bukayo Saka devrait également figurer après son retour à Arsenal en tant que remplaçant tardif dimanche.