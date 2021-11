50 points de Stephen Curry dans une autre victoire des Warriors

Guerriers de l’état d’or a remporté sa neuvième victoire de la saison en dix matchs après avoir battu hier matin à Atlanta Hawks au Chase Center par 127-113. L’équipe de San Francisco était dirigée par un imparable Stephen Curry qui a terminé le duel avec 50 points, sa meilleure note de la saison à ce jour.

Curry a réussi cinquante pour cent des tirs sur le terrain après avoir marqué 14 des 28 tirs qu’il a effectués (9 sur 19 sur 3). De plus, il a réussi les 13 lancers francs qu’il a essayés. En 35 minutes de jeu, il a eu le temps d’ajouter 7 rebonds et 10 passes décisives. Nul doute que cette année, il se battra à nouveau pour le MVP de la saison en NBA.

Don Stephen a commencé comme un tir dès le début, marquant 10 points d’affilée et regardant les fans du Chase Center scander « MVP, MVP! » Il devient le troisième joueur de l’histoire des Warriors à atteindre 50 points et 10 passes décisives en duel après Wilt Chamberlain (1963) et Rick Barry (1974). Il devient également le joueur le plus âgé (33 ans) à avoir atteint la note précitée. Il a marqué 4 fois plus de 50 points après l’âge de 32 ans (il est deuxième de l’histoire après Michael Jordan, qui l’a réalisé 5 fois.

50 points pour le numéro 30. La foule du Chase Center montre son appréciation pour Steph Curry – pic.twitter.com/MCNr57cAoU – NBA (@NBA) 9 novembre 2021

Les Warriors, comme un coup de feu

Golden State Warriors a commencé la saison comme un coup. Neuf victoires et une seule défaite, même s’il est vrai qu’ils ont joué à domicile 7 des 10 matchs qu’ils ont disputés. Nous verrons comment ils se comporteront lorsqu’ils commenceront à jouer plus de matchs à l’extérieur. Pour l’instant, navigation en douceur à pleines voiles.