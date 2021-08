50 shots ce week-end 10z viral

in

The Chi de Showtime a officiellement sauté le requin cette saison avec leur ridicule de financement du scénario de la police qui a vu des groupes de protection de la communauté intervenir à la place. Pire encore, dans “Raisin in the Sun”, la finale de la saison 4 du 1er août, ils ont déclaré que l’expérience était un succès, en disant: “Les habitants de Chicago n’ont pas besoin de police. Ils ont besoin de protection contre la police. Ce qui n’est pas drôle, c’est que dans la vraie vie, au moins 50 personnes ont été abattues dans la ville au cours du week-end.

Au début de l’épisode, le maire Otis “Douda” Perry (Curtiss Cook) commence à faire quelques remarques pour une conférence de presse, mais a finalement son aide et amante, Tracy Roxboro (Tai Davis), partager qu’ils ont en quelque sorte fait adopter la législation pour rembourser la police :

Douda : Bon après-midi. Tout le monde a dit que cela ne pouvait pas être fait, mais je l’ai fait quand même. À l’époque, ils appelaient ça de l’arrogance. Tu sais comment je l’appelle ? Leadership. Reporter : Avez-vous un commentaire sur Marcus St. John ? Douda : Tout ce que je peux dire, c’est que je, euh, je prie pour son prompt rétablissement. Journaliste : Avez-vous une idée de qui est responsable ? Douda : Eh bien, en ce moment, nous n’avons pas tous les faits, et nous sommes, euh, nous examinons cela. Vous savez, c’est un jour historique pour la ville de Chicago, et je pense que ce que Marcus voudrait, c’est que nous célébrions tous collectivement cet accomplissement. Et avec qui mieux faire ça que Mme– Mme Tracy Roxboro ? Tracy. Tracy : Merci, maire Perry. Je suis ravi d’annoncer qu’avec cette loi historique, nous serons en mesure de financer entièrement les efforts de protection de la communauté. Comme les panneaux qui décorent les pelouses de la ville disent : Nous sommes ce dont nous avons besoin. Mon espoir est d’abolir complètement la police un jour, et la réaffectation d’une partie de leurs ressources est une excellente façon de commencer. Les habitants de Chicago n’ont pas besoin de police. Ils ont besoin d’être protégés par la police. Aujourd’hui est un nouveau départ. Merci.

Bien sûr, Douda n’est pas tout à fait franc au sujet de son assistant Marcus (Joel Steingold). Douda l’a battu presque à mort dans le dernier épisode, après que les deux se soient disputés pour savoir si Douda “avait abusé des fonds du gouvernement” en finançant la police.

Tout au long de la saison, Tracy a travaillé avec des habitants de Chicago bien intentionnés, dont Trig Taylor (Luke James), qui a essayé d’aider à résoudre les conflits sans la police. Cependant, les téléspectateurs n’ont pas été informés de beaucoup de détails. Ce que les téléspectateurs savent, c’est à quel point cela n’a pas fonctionné.

Dans un épisode précédent, Trig aidait un couple qui se disputait avec le frère de sa femme. Lui et Tracy avaient déjà pu aider le couple, mais cette fois, une arme à feu était impliquée et un homme est décédé alors que l’ambulance arrivait trop tard. Lorsque Trig s’est dit préoccupé par le fait que les gens « allaient se retourner contre nous si nous continuons à perdre des gens comme ce soir », la réponse de Douda a été : « alors vous devez être plus prudent. »

En fin de compte, Douda est chassé de la ville. Comme il a des images de Douda agressant Marcus, Trig lui dit de partir et de ne jamais revenir. Oui, le maire d’une grande ville comme Chicago est en fait victime d’un chantage pour qu’il parte.

Si vous pensiez que la prémisse semble ridicule, vous n’êtes pas seul. Dans leur récapitulatif pour The Chicago Tribune, Nina Metz et William Lee n’y croyaient pas. Metz a déclaré que le départ de Douda “pourrait être l’un des scénarios les plus stupides des quatre années d’histoire de la série” et a ajouté à propos du financement du scénario de la police :

J’aime vraiment Curtiss Cook en tant qu’acteur et je ne peux pas comprendre comment il a réussi à garder un visage impassible à travers toutes ces absurdités, comme cette conférence de presse où Tracy a annoncé qu’une loi avait été adoptée (ville ? État ?) finançant entièrement les efforts de protection de la communauté. (Complètement ! Financé ! J’ai dû rire !) Il s’agit d’un véritable conte de fées, où un syndicat de police litigieux est inexistant et la législation est adoptée en un clin d’œil. Nous ne savons même pas ce que sont réellement ces efforts de protection communautaire. Ce que nous savons, c’est qu’au moins une intervention menée par Trig a entraîné une fusillade mortelle – est-ce censé être un progrès ?

Lee a également critiqué l’émission :

Le scénario de la police de financement était une opportunité manquée. Ou peut-être que les écrivains ont mordu plus qu’ils ne pouvaient mâcher. C’est un sujet avec lequel ils auraient vraiment pu jouer, mais la petite échelle de la série (et l’accent mis sur l’ensemble de base) ne crée pas de manière crédible l’illusion d’une ville de millions de personnes sans police depuis quoi… plusieurs mois ? Je ne crois pas que la ville ait résolu le crime comme par magie grâce à un groupe de bénévoles. Le maire de Chicago part comme un voleur dans la nuit et ce n’est pas une grande nouvelle ? Rien ne semble grand, important ou durable sur ce sujet. Réduire la criminalité dans les grandes villes est un travail vraiment compliqué enfoui sous les fils de la politique de la rue et de la ville. C’est un sport de sang ici et j’aurais aimé que cette émission en ait fourni une partie.

Alors que The Chi peut être une émission télévisée absurde, en réalité, au moins 50 personnes ont été abattues dans la ville au cours du week-end, selon CBS Chicago. Cinq d’entre eux sont morts et au moins deux des victimes survivantes avaient moins de 18 ans. Le média a même une étiquette dédiée à «Weekend Violence».

Ce serait bien si Chicago n’avait pas besoin de police, mais il faudra bien plus que la protection de la communauté pour résoudre les horribles problèmes de cette ville.