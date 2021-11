500 agriculteurs sur des tracteurs se rendront au Parlement chaque jour à partir du 29 novembre, SKM appelle à des mahapanchayats dans tous les États le 26 novembre

Le SKM a également appelé à des mahapanchayats massifs dans toutes les capitales des États le 26 novembre dans le cadre du premier anniversaire de l’agitation aux frontières de Delhi.

Pour observer un an de mouvement contre les trois lois agricoles du Centre, 500 agriculteurs participeront chaque jour à une marche pacifique en tracteurs devant le Parlement pendant la session d’hiver qui débutera le 29 novembre, a déclaré mardi le Samyukta Kisan Morcha.

Le SKM a également appelé à des mahapanchayats massifs dans toutes les capitales des États le 26 novembre dans le cadre du premier anniversaire de l’agitation aux frontières de Delhi. Les agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh, de l’Uttarakhand et du Rajasthan se réuniront aux frontières de Delhi pour participer aux mahapanchayats.

