500 drapeaux nationaux à grand mât bientôt installés à Delhi ; vérifier tous les détails ici

L’initiative s’inscrit dans le cadre du budget Deshbhakti du gouvernement de Delhi (Photo: IE)

Le service des travaux publics est prêt pour l’installation de 500 grands drapeaux nationaux à travers la ville. Le plan coûtera désormais Rs 84 crore contre le montant initialement proposé de Rs 45 crore. Le PWD (Public Works Department) avait déjà lancé un appel d’offres pour l’installation de 495 de ces Tricolores. L’initiative relève du budget Deshbhakti du gouvernement de Delhi.

Manish Sisodia, vice-ministre en chef de Delhi, avait qualifié le drapeau tricolore de « plus grand symbole de notre identité individuelle » dans le discours du budget. Les drapeaux à grand mât, comme celui installé au CP (Connaught Place, Delhi), seront installés de manière à ce qu’au moins un soit visible tous les 2 km de distance, a-t-il ajouté. Une fois sortis de chez eux, les citoyens de Delhi ne reviendront pas sans voir au moins un drapeau haut mât. Ils reviendront avec un sentiment de patriotisme et de fierté nationale, a-t-il conclu.

Le drapeau tricolore installé à Connaught Place, qui mesure 207 pieds de haut) a été installé en 2014 par la Flag Foundation of India, ancien député du Congrès et organisation de l’industriel Naveen Jindal. Si l’on en croit les sources, cinq de ces drapeaux devraient arriver d’ici le 15 août dans les circonscriptions de New Delhi, Patparganj, Shakurbasti, Kalkaji et Dwarka.

Selon l’appel d’offres, les mâts des drapeaux mesureront 35 mètres de haut, ce qui équivaut à 114 pieds et la base sera en grès rouge et blanc. Les dimensions du drapeau tricolore seraient de 36 pieds sur 24 pieds.

PWD mène également une enquête sur les lieux publics, les parcs, les terrains, les grands complexes de bâtiments commerciaux pour trouver des emplacements appropriés pour l’installation de drapeaux, ont révélé les responsables. Un éclairage LED sera également installé avec le drapeau pour le garder illuminé, lisez le document d’appel d’offres. Des embouts de foudre doivent également être installés au sommet du mât du drapeau pour un chemin conducteur direct.

Les travaux d’installation des drapeaux seront exécutés sans perturber le trafic, précise l’appel d’offres. Un plan minutieux doit être élaboré par l’entrepreneur afin que la circulation se déplace en tout temps et ne provoque pas de vacarme. Le plan de déviation du trafic nécessiterait également l’approbation de la police de la circulation de Delhi et du département, selon l’appel d’offres.

