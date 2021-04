500 millions de comptes récupérés à nouveau, cette fois sur LinkedIn

Peu de temps après que nous ayons appris que plus de 500 millions de comptes avaient été supprimés, exposant les données personnelles des utilisateurs de Facebook, un rapport indique aujourd’hui qu’il en va de même pour LinkedIn et les services supplémentaires sans nom.

Quelque 2 millions d’enregistrements ont été mis en ligne comme preuve de l’attaque…

Rapports Cybernews.

Les données comprennent:

Identifiants LinkedIn Noms complets Adresses e-mail Numéros de téléphone Sexe Liens vers les profils LinkedIn Liens vers d’autres profils de réseaux sociaux Titres professionnels et autres données professionnelles

Cependant, LinkedIn affirme que si certaines des données proviennent de son service, les 500 millions d’enregistrements sont un mélange de ces données et de données supplémentaires obtenues à partir d’autres services.

Les membres font confiance à LinkedIn avec leurs données et nous prenons des mesures pour protéger cette confiance. Nous avons enquêté sur un ensemble présumé de données LinkedIn qui ont été mises en vente et avons déterminé qu’il s’agissait en fait d’une agrégation de données provenant d’un certain nombre de sites Web et d’entreprises. Il inclut des données de profil de membre visibles publiquement qui semblent avoir été extraites de LinkedIn. Il ne s’agissait pas d’une violation de données LinkedIn, et aucune donnée de compte de membre privé de LinkedIn n’a été incluse dans ce que nous avons pu examiner.

Toute utilisation abusive des données de nos membres, telle que le grattage, enfreint les conditions d’utilisation de LinkedIn. Lorsque quelqu’un essaie de prendre les données des membres et de les utiliser à des fins que LinkedIn et nos membres n’ont pas acceptées, nous travaillons pour les arrêter et les tenir responsables.