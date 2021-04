5000 $ Ethereum d’ici la fin du mois de mai? Les données en chaîne le suggèrent

Le 14 avril, le prix de l’éther (ETH) vient d’atteindre un sommet historique à 2400 $ et bien que le prix ait plus que triplé depuis le début de cette année, la prime spéculative actuelle suggère, il y a beaucoup de place pour le bon côté.

La prime spéculative d’Ether est loin d’être surchauffée

Alors que le prix actuel de l’éther est d’environ 2375 $, le prix réalisé, c’est-à-dire le prix moyen payé par tous les investisseurs qui détiennent actuellement de l’éther, est de 802 $. Cela signifie que les acheteurs actuels d’Ether sont prêts à payer 2,99 fois le prix de ce que tous les détenteurs actuels ont payé en moyenne pour leur Ether. Bien que cela puisse sembler élevé, ce multiple est passé à 6 lors du dernier marché haussier.

Ethereum: valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV). Source: Glassnode

Afin d’obtenir ce multiple, la valeur marchande de l’éther (prix actuel de l’éther) est divisée par la valeur réalisée (ce que tous les détenteurs actuels ont payé en moyenne pour leur éther). En bref, ce multiple s’appelle le ratio MVRV et a été inventé par David Puell et Murad Mahmudov. Il pourrait également être décrit comme le multiple de la base de coût du marché pour un actif.

Dans le passé, le ratio MVRV servait de bon signal lorsque la manie devenait incontrôlable, c’est-à-dire lorsque le multiple atteignait une valeur supérieure à 4, et où une valeur inférieure à 1 se révélait être une bonne opportunité d’achat.

Le ratio MVRV pourrait passer à 5 d’ici fin mai

Le graphique suivant montre le multiple au cours de l’existence d’Ether. Il devient visible qu’il a suivi un canal de tendance à la hausse depuis décembre 2019.

Valeur marchande de l’éther par rapport à la valeur réalisée (MVRV). Source: Glassnode

Si cette tendance devait se poursuivre et qu’une hausse similaire du ratio MVRV comme par le passé nous attend et éventuellement un multiple de 5 pourrait être atteint d’ici la fin du mois de mai. Sur la base du prix réalisé actuel de 802 $, cela suggérerait un prix du marché de l’éther de 4 010 $ et une augmentation de prix de 71%.

Mieux encore, à mesure que de plus en plus d’acheteurs arrivent sur le marché, le prix réalisé devrait augmenter avec le temps. Au cours du seul mois dernier, il a augmenté de 15,1%. En projetant cela à la fin du mois de mai, le prix réalisé pourrait augmenter de 26,43% à environ 1 014 $ par Ether. Sur la base d’un multiple de 5, cela se traduirait par un prix de marché de 5 070 $ par Ether, soit une augmentation de 116%.

Ethereum: Prix réalisé. Source: Glassnode

Attachez votre ceinture de sécurité

Cette projection est une réelle possibilité, en particulier avec Ether et Bitcoin qui atteignent régulièrement de nouveaux sommets sans précédent. Il n’y a aucune garantie en ce qui concerne les objectifs de prix et de temps. Cependant, il y a des probabilités, et selon cet indicateur en chaîne, le scénario à la hausse a de bien meilleures chances de se dérouler.

5000 $ pour un Ether à la fin du mois de mai pourraient sembler fous maintenant, mais 2,4k $ semblaient également fous il y a un an, quand Ether a clôturé la journée à 159 $.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Rien ici ne doit être considéré comme un investissement ou un conseil commercial. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. L’auteur possède Ether. Vous devez effectuer vos propres recherches au moment de prendre une décision et / ou consulter un conseiller financier.