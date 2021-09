“50:50” de chances que Max remporte le titre, selon Horner

in

Séparé de deux points après 15 courses, Christian Horner estime qu’il est « 50:50 » de savoir si Max Verstappen peut remporter le titre.

Après des années de rêve, Verstappen, 23 ans, est au beau milieu de son premier défi pour le titre, le Néerlandais derrière Lewis Hamilton de deux points avec sept courses à disputer.

L’élan a oscillé entre les protagonistes tout au long de cette saison, Verstappen remportant plus de courses, sept à cinq, mais subissant également plus d’abandons, trois à un.

Il y a également eu une bonne dose de drame dans le mélange avec les deux qui se sont affrontés, entraînant un gros accident pour Verstappen à Silverstone et les deux se sont écrasés lors du Grand Prix d’Italie.

“Il nous reste sept courses, il y aura plus de courses serrées et de drames”, a déclaré Horner à Speedweek.com. « Il ira probablement en finale à Abu Dhabi.

Quant à savoir si Verstappen peut remporter son premier titre, et ainsi empêcher Hamilton de remporter son huit, Horner déclare : « Si vous regardez le score et les courses à venir, je dirais : 50:50. »

15 courses, seulement deux points. Continuez comme ça 😍#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DrGQch5Z1Y – Formule 1 (@F1) 27 septembre 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Les chances de Verstappen de remporter le titre mondial ont été renforcées lors du GP de Russie où, malgré un départ en fond de grille, il s’est frayé un chemin jusqu’à la deuxième place, Hamilton ne le dépassant que de sept points sur une piste qui favorise Mercedes.

Horner était ravi du résultat.

« Absolument, dit-il. « Nous avons dû reculer de trois places de Monza [penalty for crashing into Hamilton] et 20 places supplémentaires en passant à la quatrième unité d’alimentation.

“Passer de la 20e à la deuxième place sur un circuit où Mercedes a toujours dominé, c’est vraiment plus que ce que nous aurions pu espérer.”

Et Verstappen a dû le faire en dépassant le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, sur la piste.

“Mais Max a pu rattraper son retard rapidement”, a-t-il déclaré. “Compte tenu de la difficulté de dépasser avec ces voitures, les performances de Max étaient assez remarquables, vraiment impressionnantes.”

Le patron de l’équipe Red Bull a également été impressionné par l’appel précoce du Néerlandais à passer des slicks aux inters alors qu’une averse s’abattait sur le circuit.

Cette réflexion rapide a vu Verstappen passer de la septième à la deuxième place.

Horner a déclaré: “C’était Max lui-même, il a en fait pris une décision très tôt, alors que la piste n’était pas encore complètement mouillée

«Quand il est sorti des stands, il pleuvait déjà plus fort. Le timing était idéal. »

Verdict PlanetF1