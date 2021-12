50e anniversaire de l’Oregon Trail : interviews et rétrospective

Illustration : Angélique Alzona

En 1991, j’ai tiré une chaise jusqu’à un Apple II dans ma classe de première année et j’ai inséré une disquette avec une étiquette fanée et effilochée : The Oregon Trail.

Je ne savais pas jouer. Je ne savais même pas ce qu’était un Oregon Trail. Pourtant, j’ai été instantanément accro et je n’étais pas seul. Mes camarades de classe et moi nous sommes réunis autour de l’Oregon Trail à chaque pause d’étude, laissant Reader Rabbit ramasser la poussière.

C’était mon premier jeu sur ordinateur, mais j’étais loin d’être le premier joueur du jeu. Les étudiants qui ont lutté pour conquérir le voyage mortel de l’original étaient, au moment où j’ai démarré le jeu, assez vieux pour avoir leurs propres enfants. L’Oregon Trail célèbre maintenant son 50e anniversaire et, en fait, la première franchise de jeux vidéo à avoir survécu à un demi-siècle.

Le sentier de l’Oregon a été joué à l’origine avec l’imprimante

L’Oregon Trail allait être un jeu de société.

Don Rawitsch, un étudiant-enseignant à Minneapolis, voulait une nouvelle façon d’enseigner l’histoire. Il a imaginé un jeu de société qui permettrait aux étudiants de découvrir le sentier de l’Oregon, de gérer les ressources et de prendre des décisions de vie ou de mort tout au long de la célèbre randonnée.

Mais ses colocataires, Paul Dillenberger et Bill Heineman, ont eu une suggestion. Et si The Oregon Trail était un jeu vidéo ? Bryant Junior High, l’école où le trio enseignait, avait un ordinateur HP 2100, et les colocataires de Rawitsch apprenaient à programmer en BASIC.

L’Oregon Trail, comme de nombreux jeux de cette époque, aurait été perdu à jamais sans ce seul parchemin.

Le trio a lancé l’original The Oregon Trail en deux semaines. C’était un jeu basé sur du texte joué via le terminal de téléscripteur et n’avait pas d’affichage. Au lieu de cela, les étudiants ont tapé des commandes et ont reçu une impression des résultats. Le premier joueur à mourir d’une morsure de serpent a appris son destin grâce à la lente cacophonie d’un imprimeur du début des années 1970.

Cette version originale n’était jouable qu’une semaine avant que Rawitsch ne doive déplacer le télétype dans une autre salle de classe. Heureusement, il a mis fin au jeu avec une décision du cerveau de la galaxie : il a imprimé une copie du code du jeu avant qu’il ne soit supprimé de l’ordinateur de l’école.

En 1974, Rawitsch a pris un emploi avec MECC et a fourni le jeu pour une utilisation dans la bibliothèque de titres éducatifs de l’entreprise. L’Oregon Trail, comme de nombreux jeux de cette époque, aurait été perdu à jamais sans ce seul parchemin.

La version emblématique d’Apple II

La version de The Oregon Trail crachée par une imprimante en 1971 – environ 800 lignes de code en tout – était une fondation. Mais ce n’est pas la version qui est devenue une célébrité et a finalement engendré d’innombrables mèmes. C’est la sortie du jeu en 1985 pour l’Apple II qui a gravé son héritage dans la mémoire d’une génération.

Techniquement, ce n’était pas la première version du jeu pour l’Apple II : la version 1975 a été portée sur l’Apple II en 1978 et plus tard distribuée dans un pack logiciel MECC appelé Elementary Volume 6. Mais, comme vous pouvez l’imaginer, un jeu conçu à l’origine pour le télétype a commencé à montrer son âge alors que les ordinateurs personnels capables de graphiques en couleur sont passés du rêve à la réalité.

R. Philip Bouchard, un ingénieur logiciel embauché par MECC en 1981 pour améliorer le logiciel de l’entreprise pour l’Apple II, s’est rendu compte que The Oregon Trail devenait obsolète.

« Au milieu de 1983, j’affirmais déjà que MECC devait créer une nouvelle version immédiatement », a déclaré Bouchard dans un courriel. « La plupart des logiciels commerciaux Apple II ont été créés par des équipes de professionnels qui pouvaient consacrer des milliers d’heures à la production d’œuvres complexes et très soignées. Par rapport à ces nouveaux produits, la première version Apple II d’OREGON [the title of the game on its first commercial release] avait l’air extrêmement grossier. «

Les efforts de Bouchard pour moderniser le jeu comprenaient une refonte complète de la présentation du jeu. Bien qu’il s’appuierait lourdement sur le texte, le jeu a bénéficié d’une mise à niveau visuelle massive avec des graphismes en couleur de Charolyn Kapplinger, l’artiste principal du projet. Son travail emblématique a surpassé la présentation de la plupart des jeux PC disponibles à l’époque.

Pourtant, la deuxième version d’Apple II était plus qu’une nouvelle couche de peinture. Il a réinventé le gameplay de base de The Oregon Trail pour tirer parti d’ordinateurs plus sophistiqués.

« J’avais l’impression que le produit existant, par rapport aux standards de 1983, était beaucoup trop simple, avec trop peu de contenu pédagogique, et trop peu d’opportunités pour le joueur de prendre des décisions », dit Bouchard.

C’est la version qui a fait ses débuts de nombreuses fonctionnalités de base du jeu. La chasse de style arcade, les rivières à gué, les membres de la famille nommables – et, oui, la dysenterie – étaient tous nouveaux dans le jeu de 1985.

J’ai intentionnellement conçu le jeu pour qu’il soit assez difficile. Presque tous ceux qui jouent au jeu pour la toute première fois se rendent jusqu’en Oregon.

Cela a également mis une note élevée à la difficulté notoire de la franchise. Je ne suis pas gêné d’admettre que je n’ai jamais battu l’Oregon Trail sur l’Apple II. Personne dans ma classe non plus. Nous aurions peut-être mieux réussi si nous avions eu plus de temps – l’ordinateur n’était disponible que pendant les pauses d’étude et pendant la récréation – mais malgré tout, mon groupe a été exposé des dizaines de fois aux périls de la piste.

« J’ai intentionnellement conçu le jeu pour qu’il soit assez difficile », dit Bouchard. « Presque quiconque joue au jeu pour la toute première fois se rend jusqu’en Oregon. »

La difficulté était, en partie, le reflet des recherches de l’équipe de développement sur les dangers réels du sentier. Le National Park Service estime que jusqu’à 10 pour cent des pionniers qui ont emprunté le sentier sont morts pendant le voyage. Mais c’est aussi venu de la demande de MECC que Bouchard conçoive un jeu attrayant pour les familles qui avaient un PC à la maison.

« Comme j’étais chargé de créer un produit pour le marché domestique, j’ai dû créer un design qu’un joueur pourrait apprécier pendant 20, 30 ou 40 heures avant de se lasser du jeu », explique Bouchard. « J’ai dû utiliser tous les outils à ma disposition pour intégrer la rejouabilité dans le produit. »

Bouchard était optimiste quant au potentiel de The Oregon Trail lorsque son équipe a conclu le projet en juillet 1985. MECC était impatient de commercialiser sa nouvelle mise à jour d’un titre populaire. Pourtant, le succès du jeu a dépassé toutes les attentes. Il était tellement convoité que les clients de MECC «se sont révoltés» contre son plan initial de ne le rendre disponible que sur le marché intérieur. Le MECC a rapidement cédé, mettant The Oregon Trail devant des millions d’enfants aux États-Unis. Moi-même inclus.

L’Oregon Trail s’illumine

La sortie d’Apple II a lancé une nouvelle ère pour The Oregon Trail. MECC porterait le jeu sur DOS, Windows et Macintosh. Une suite, The Oregon Trail II, est sortie en 1995, suivie de plusieurs nouvelles itérations jusqu’en 2001. Ils ne sont pas aussi emblématiques que la version 1985, mais je suis sûr qu’il y a quelques joueurs qui ont quelque chose pour leur, euh, mélange pittoresque de vidéos plein écran des années 90 et d’arrière-plans rendus.

Malheureusement, la franchise a été interrompue d’une manière convenablement américaine : un désastre commercial. Après une série d’acquisitions peu judicieuses, le jeu s’est installé entre les mains d’un éditeur de manuels scolaires (les droits appartiennent désormais à HarperCollins).

Il a été négligé jusqu’en 2009, lorsque la franchise s’est essayée à un retour. Mais les jeux n’étaient tout simplement pas à la hauteur. Gameloft a connu un certain succès avec des remakes modernisés pour la DS, mais a également publié un spin-off prévisible de Farmville qui n’avait pas grand-chose en commun avec les origines du jeu. Il était flanqué d’une version Wii remplie de mini-jeux (d’un autre développeur) si mauvaise qu’elle pouvait faire passer la mort par dysenterie pour une bénédiction.

L’Oregon Trail est sans doute le roguelike original.

Maintenant, The Oregon Trail tente un autre retour possible avec un jeu de Gameloft. Une exclusivité Apple Arcade qui, heureusement exempte de microtransactions, émule avec succès la sensation de jouer au jeu quand j’avais sept ans – et n’est-ce pas le but ?

J’ai donc été un peu surpris d’apprendre que le jeu avait été développé par le studio de Gameloft à Brisbane, en Australie.

« Je ne connaissais pas [The Oregon Trail] avant, étant originaire d’Australie, mais j’y avais été exposé », a déclaré Jarrad Trudgen, directeur créatif de Gameloft Brisbane, dans une interview. « Faisant partie de la culture populaire, il y a toujours beaucoup de mèmes. »

L’équipe de Trudgen, qui comprenait trente développeurs à Brisbane soutenus par des collègues de Montréal et de New York, a plongé profondément dans le classique de 1985 pour comprendre ce qui le motive.

Capture d’écran : Gameloft

« L’Oregon Trail est sans doute le roguelike original », explique Trudgen. « Il y avait l’élément roguelike de la mort permanente, des événements aléatoires, le jeu est toujours différent, mais sans le combat de Rogue. » Cependant, l’équipe s’est également rendu compte que la difficulté redoutée de la sortie de 1985 ne tenait pas rétrospectivement. « Il y a essentiellement quatre des cinq choses que vous devez faire, et vous gagnerez ce match à chaque fois », a déclaré Trudgen.

C’était bien en 1985, mais ça ne tiendrait pas aujourd’hui, alors l’équipe s’est tournée vers les titres modernes pour s’inspirer. Il y a un peu de Faster Than Light dans les cartes et la présentation de l’interface utilisateur, un peu de Darkest Dungeon dans les personnages. L’inventaire, qui devient une source intelligente de tension thématique, est inspiré de Resident Evil 4. Vous verrez même un peu d’Octopath Traveler dans les graphismes attrayants du jeu.

La version Apple Arcade diffère également de l’original d’une manière très significative : elle n’est pas conçue pour les enfants.

« Certaines des versions précédentes de Gameloft étaient destinées à un public plus jeune », a déclaré Trudgen. « Nous ne voulions pas en faire un pour un public plus jeune. Nous en voulions un pour les joueurs de [the 1985] Le sentier de l’Oregon.

Cela ne veut pas dire que le nouveau jeu est trop complexe pour les jeunes joueurs. Pourtant, le public du jeu est distinct de l’original. C’est un jeu conçu pour les fans qui veulent retrouver la sensation de l’original, ainsi que pour les nouveaux arrivants qui connaissent les mèmes mais n’ont jamais joué.

Reste à savoir si le nouveau titre sera unique ou suscitera un regain d’intérêt pour le potentiel de la franchise. Pourtant, c’est un hommage approprié aux 50 ans d’histoire du jeu. Malgré de nombreuses mises à jour de gameplay, de nouveaux modes et une refonte graphique, le crochet principal est le même. L’Oregon Trail est un jeu narratif sur la prise de décisions difficiles pour survivre, et c’est aussi passionnant aujourd’hui qu’il y a cinquante ans.