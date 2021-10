50e anniversaire de Snoop Dogg, balle Playas Old School entièrement éclairée

Snoop Dogg célébrer la musique et le style old school n’est pas nouveau, mais Snoop le fait pour son 50e anniversaire l’est – et tout dans sa fête était fidèle au jeu … y compris son cadeau surprise badass.

Snoop, vêtu d’un smoking, d’un haut-de-forme et d’un manteau de fourrure, a dirigé le défilé de mode pour la fête dans son complexe d’Inglewood. Les clients aiment Jamie Foxx, Huissier, nelly et TI balançaient leurs propres styles qui criaient à la vieille école playas ball.

L’homme lui-même était ravi du cadeau que sa famille a offert à la fête – une Chevrolet Impala de 1955 entièrement restaurée.

Snoop souriait jusqu’aux oreilles lorsqu’il se glissa derrière le volant du nouveau fouet en cuivre à l’intérieur assorti.

À l’intérieur de la fête, avec plus de 300 de ses amis les plus proches, Snoop est passé un peu au micro … mais a surtout pu profiter des performances comiques et musicales d’autres personnes.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Tous les amis de Snoop n’ont pas pu se rendre à la fête — Martha Stewart a posté un message pour son 50e anniversaire pour son partenaire dans la culture en pot … et il était entièrement allumé. Complétez avec un clin d’œil aux briquets Bic. Naturellement.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

BTW, même avant l’événement d’hier soir – qui a continué à basculer jusqu’au petit matin – Snoop s’était offert une autre balade douce.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Il a obtenu un Mercury Cougar personnalisé, retouché à l’aérographe avec des images de ses Lakers bien-aimés … y compris James Lebron et Kobe Bryant.