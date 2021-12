50e anniversaire du livre de philosophie politique A Theory of Justice de John Rawls

Un philosophe a un jour décrit la philosophie européenne comme essentiellement « une série de notes de bas de page sur Platon » ; il ne serait pas exagéré de décrire l’histoire de la philosophie politique au cours du dernier demi-siècle comme une série de notes de bas de page et de réponses à John Rawls.

Le philosophe de Harvard plane sur la pensée politique contemporaine, en particulier à gauche, d’une manière qu’aucun autre universitaire ne rivalise. À sa mort en 2002, un souvenir a noté que plus de 3 000 articles spécifiquement sur Rawls avaient été publiés au cours de sa vie. A Theory of Justice, son ouvrage le plus célèbre, a été cité près de 60 000 fois par une seule métrique. Cette année marque son 50e anniversaire, avec des conférences à l’occasion à la faculté de droit de l’Université de Virginie et à Notre Dame.

Les décennies après la publication du livre ont été dominées par les réponses à Rawls et les réponses aux réponses à Rawls. Robert Nozick a offert une réplique libertaire qui parlait néanmoins la langue de Rawls ; Susan Moller Okin a critiqué la négligence de Rawls envers la famille et l’inégalité entre les sexes.

Charles Mills a soutenu que la théorie de Rawls ne pouvait pas prendre la suprématie blanche au sérieux en tant que système politique. Tommie Shelby a fait valoir que c’était possible. Tim Scanlon a apporté des concepts rawlsiens à l’éthique individuelle. Frank Michelman a amené Rawls dans la loi. Et ainsi de suite, pour des milliers de livres et d’articles.

Cette littérature, à son tour, a eu une profonde influence sur le monde (le travail de Scanlon a même inspiré une sitcom, de toutes choses). Mais l’importance de Rawls s’étend bien au-delà des murs des séminaires et des départements de philosophie. Son langage et ses idées ont pénétré la vie politique, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis, en raison de leur pouvoir particulier dans l’analyse des profondes inégalités économiques qui se sont développées dans les pays développés au cours des dernières décennies.

Cinquante ans plus tard, l’héritage le plus durable de Rawls a été d’aider les générations qui lui ont succédé à comprendre ce qui est injuste dans un monde caractérisé à la fois par un dénuement généralisé et une richesse scandaleuse.

Le voile de l’ignorance

La contribution clé de Rawls a été de raviver l’idée d’un contrat social, telle que détaillée par des philosophes comme Hobbes, Locke et Rousseau des siècles auparavant.

Les principes de justice qui devraient sous-tendre une société et un gouvernement, selon Rawls, sont ceux énoncés dans le contrat social que les membres de la société accepteraient hypothétiquement derrière un « voile d’ignorance », qui les empêche de savoir quelle place ils ont dans cette société. occuperait.

Le voile est la clé, car sans lui, un aristocrate blanc hétéro, sachant qu’il resterait un aristocrate dans la société qu’il conçoit, soutiendrait un contrat social avec des hiérarchies solides, où il pourrait continuer à régner sur ses inférieurs sociaux.

Mais s’il était forcé d’envisager la possibilité qu’il soit plutôt une femme, un Noir, un homosexuel ou un pauvre, lui (et tout le monde) accepterait des principes différents et plus justes.

Pour Rawls, ces principes étaient, dans l’ordre, que 1) toutes les personnes devaient se voir garantir des libertés fondamentales égales (à la liberté d’expression, de réunion, de religion, etc.) ; et que 2) des inégalités économiques et sociales peuvent exister, mais seulement 2a) lorsqu’elles sont compatibles avec l’égalité des chances et 2b) lorsque ces inégalités profitent aux moins favorisés de la société.

Le principe de différence

2b), mieux connu sous le nom de « principe de différence », est devenu l’héritage dominant du travail de Rawls, en particulier en dehors de la philosophie. Il essaie d’éviter un égalitarisme plus rigide, dans lequel les résultats économiques de tous doivent être égaux, en permettant qu’une certaine variation des ressources puisse être juste.

Si les inventeurs du vaccin Pfizer deviennent milliardaires dans le cadre de l’aide aux plus démunis (en l’occurrence, en les aidant à sauver leur vie), alors cette inégalité peut être justifiée. Mais si quelqu’un devient milliardaire grâce à un délit d’initié généralisé qui ne profite pas aux plus démunis, cela ne peut pas être justifié.

Du point de vue de l’histoire intellectuelle, je pense que l’importance du principe de différence est un peu étrange. Rawls lui-même a soutenu que les libertés fondamentales et l’égalité des chances devraient avoir préséance sur le principe de différence, un point sur lequel des critiques comme Richard Arneson se sont emparés ; si un aspect de la société satisfaisait au principe de différence mais refusait aux gens l’égalité des chances, cet aspect de la société était injuste, selon Rawls. Le principe de différence joue un rôle beaucoup moins prononcé dans sa théorie que dans sa réception publique.

Mais je pense que l’endurance du principe de différence dit quelque chose d’important sur l’importance de Rawls.

Rawls et le nouvel âge d’or

Une théorie de la justice a été publiée juste au moment où l’ordre libéral d’après-guerre aux États-Unis et au Royaume-Uni montrait des signes de tension. Les efforts de dirigeants comme Truman, Kennedy, Johnson et (de l’autre côté de l’étang) Attlee et Wilson pour construire et maintenir des États-providence réduisant les inégalités commençaient à échouer.

La guerre du Vietnam avait discrédité le libéralisme de la Grande Société parmi la jeune gauche et, après le livre de Rawls, la crise du gaz et l’inflation allaient lui porter un coup mortel et inaugurer Reagan et Thatcher.

Beaucoup ont situé Rawls comme une tentative de codifier, avec seulement de légers amendements, ce genre de libéralisme d’après-guerre anticommuniste et de grand gouvernement. Le livre de Katrina Forrester Dans l’ombre de la justice est la version la plus nuancée de cette histoire que j’ai vue ; Forrester note que Rawls « a donné aux philosophes une structure distinctive de pensée égalitaire pour se défendre contre les menaces libertaires à leur droite et diffuser la promesse d’alternatives à leur gauche ». Aaron Wildavsky, politologue de droite à Berkeley, était plus sévère, écrivant à propos de Rawls et LBJ’s Great Society, « Après l’acte vient la rationalisation ».

Mais autant Rawls regardait en arrière et affinait la forme de gouvernement qui caractérisait l’Amérique et la Grande-Bretagne où il avait passé sa vie d’adulte, il finissait aussi, par accident, par se tourner vers l’avenir. Il a fourni un langage que la gauche pourrait utiliser pour décrire ce qui n’allait pas avec l’explosion des inégalités qui a suivi dans les pays riches.

De manière pertinente, étant donné qu’il a fait la plupart de son travail pendant la guerre froide, la langue de Rawls était non marxiste. Il n’a pas écrit sur la lutte des classes ou le pouvoir de la classe ouvrière, à la grande consternation de certains de ses collègues.

Mais le principe de différence a fourni une manière distincte d’argumenter contre l’inégalité croissante dans un langage libéral et non marxiste. Le problème n’était pas la richesse et l’existence d’une classe capitaliste en soi. Le problème était que cette inégalité croissante n’apportait aucun avantage, et même infligeait des dommages, aux moins fortunés de la société.

Cela s’est avéré extrêmement important alors que l’écart de richesse persiste. Ce n’est pas un hasard si Bill Clinton a rendu hommage à Rawls à la Maison Blanche, déclarant au public : « Quand Hillary et moi étions à la faculté de droit, nous étions parmi les millions de personnes émues par un livre remarquable qu’il a écrit, A Theory of Justice.

Barack Obama lui a fait écho subtilement mais incontestablement dans ses discours sur l’inégalité des revenus et la tolérance politique.

Je ne veux pas trop attribuer le mérite de la récente politique de centre-gauche à Rawls personnellement ; il y a probablement quelques consultants de campagne avec plus d’influence. Mais comme Marx avant lui l’a démontré, donner aux gens le langage pour comprendre ce qui ne va pas dans leur société peut être puissant.

Cinquante ans après que Marx a publié pour la première fois Das Kapital, le premier État marxiste a vu le jour. Aujourd’hui, 50 ans après A Theory of Justice, le livre (et le contrecoup de son influence) prend l’ascendant en tant que force intellectuelle animatrice derrière la politique moderne.

