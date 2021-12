$ 50K BTC après le plan B $ 100k Miss

Après une erreur épique de l’analyste pseudonyme PlanB, Bitcoin se négociait à 50 000 $ le 25 décembre, évitant une mauvaise surprise le jour de Noël pour les taureaux BTC.

Le modèle PlanB échoue Bitcoin

Le modèle PlanB a échoué à de nombreux investisseurs en crypto qui doivent regarder leurs portefeuilles avec déception car la prédiction Bitcoin de 100 000 $ de l’analyste pseudonyme ne s’est pas réalisée le 25 décembre.

BTC / USD détenait un support à 50 000 $ au cours du week-end, selon les données de TradingView, après avoir atteint des sommets locaux supérieurs à 51 500 $.

Au début de la saison des vacances, la paire est restée calme, avec moins de liquidités pour se manifester sous la forme de violents mouvements de prix.

La plupart des traders et des analystes prenant une pause dans la négociation et l’analyse, le niveau de valorisation de la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars à 53 000 $ est resté l’objectif haussier le plus proche.

Négociation de BTC à 50 000 $. Source : TradingView

PlanB s’est assuré de séparer son modèle de plancher du modèle stock-to-flow Bitcoin. Le modèle de plancher a échoué en novembre et décembre, selon l’analyste, car il n’a pas atteint les coûts minimaux attendus de 98 000 $ et 135 000 $, respectivement.

PlanB avait précédemment déclaré que si Bitcoin n’atteignait pas 100 000 $ en décembre, son modèle stock-flux serait invalidé, mais il semble maintenant changer d’avis. Au lieu de cela, PlanB a déclaré dans un tweet récent,

Laisse moi être clair:

1) Échec de Nov98K et Dec135K = ÉCHEC DU MODÈLE D’ÉTAGE

2) Échec de Dec100K : j’ai dit plus haut que si BTC <$ 100K Dec2021, alors S2F est "hors des rails" "invalidé" "mort". Tbh, c'était une mauvaise tentative de clarifier "100 000 $ en moyenne de ce cycle" et l'analyse de régression. MODÈLE S2F INTACT pic.twitter.com/LRdfLinTm4 – PlanB (@ 100 000 milliards de dollars) 24 décembre 2021

PlanB aurait déclaré cet été que si le prix du Bitcoin n’atteignait pas 100 000 dollars en décembre, il considérerait S2F comme sans valeur.

Est-ce le plan B du plan B l’année prochaine ?

À la suite des critiques concernant les déclarations de Twitter qui, selon lui, auraient été mal interprétées, PlanB a noté que Bitcoin continuerait de suivre les projections de son modèle.

Les investisseurs et les experts sont divisés. Alors que de nombreux investisseurs se demandent si l’échec du modèle de plancher marque la fin de S2F, Willy Woo, un analyste de la chaîne Bitcoin, adopte une perspective différente. L’opinion de PlanB ne définissait pas S2F, selon Woo, car les modèles existaient indépendamment de leurs concepteurs. Il a écrit sur Twitter,

« Un modèle est un modèle. Nous pouvons regarder en arrière dans des années et découvrir si elle est invalidée. Certainement pas d’une ligne arbitraire dans le sable, même si elle vient du créateur. »

Alors qu’une prédiction du modèle plancher récemment invalidée de 135 000 $ ce mois-ci s’est avérée trop optimiste, ce chiffre en tant que prix moyen pour ce milieu de cycle reste d’actualité. PlanB a déjà déclaré que les modèles n’ont pas besoin d’être parfaits pour fonctionner.

