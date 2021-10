50th Anniversary 2LP Edition’ Pour Vinyle

Célébrations toute l’année de le 50e anniversaire de l’album phare de Marvin Gaye en 1971, What’s Going On, continue avec l’annonce d’aujourd’hui de Motown/UMe’s Sortie le 3 décembre du vinyle premium 50th Anniversary 2LP Edition.

La sortie comprend un mastering direct à l’analogique à partir des bobines de bande originales de l’album principal par le célèbre ingénieur Kevin Gray. C’est l’une des premières fois que cette procédure est pratiquée depuis 1971, et elle offre à l’auditeur une expérience d’écoute unique.

La palette complète d’écriture et de production

Le LP bonus de la nouvelle édition ouvre la palette d’écriture et de production de la sortie marquante. Quatre morceaux rares font leurs débuts en vinyle sur le disque, mis en évidence par une version « dénudée » inédite de la chanson titre. Les six mixages mono originaux et leurs faces B sont inclus, toutes ces versions 7″ apparaissant sur vinyle pour la première fois depuis leurs sorties originales. Ceux-ci incluent des versions alternatives de « God Is Love » et « Flying High (In The Friendly Sky) », dont la dernière a été publiée le 45 sous le titre « Sad Tomorrows ».

L’édition 2LP de What’s Going On: 50th Anniversary comprendra deux disques de 180 grammes, une jaquette épaisse et le gatefold original avec les paroles complètes. Il comprend également des pochettes imprimées avec des détails sur la piste, une image rare des sessions de couverture et un bref essai honorant l’arrangeur David Van De Pitte.

L’essai principal de l’ensemble est de l’auteur et poète acclamé Hanif Abdurraqib, récemment nommé l’un des 25 récipiendaires de la bourse «génie» MacArthur 2021. Une édition e-commerce comprendra également trois lithographies exclusives des séances photo What’s Going On.

Le 19 novembre, Motown/UMe sortira également une suite de remix de quatre titres du producteur nominé aux Grammy Awards Salaam Remi, comprenant des remix de titres de l’album What’s Going On et des enregistrements. Par exemple, « No Need » est un instrumental inédit des sessions « Sad Tomorrows », et il y a une réinterprétation de la sortie de vacances « I Want To Come Home For Christmas ». Cela a été enregistré à l’origine en 1972 et thématiquement lié à What’s Going On en hommage aux troupes au Vietnam qui aspiraient à être avec leurs familles pour les vacances.

Précommandez What’s Going On: 50th Anniversary 2LP Edition, qui sortira le 3 décembre.