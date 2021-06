51% des enfants de Mumbai ont des anticorps contre COVID, révèle Sero Survey

in

L’étude indique que la gravité de l’infection chez les enfants reste encore faible (Photo d’archive: .)

Bombay : Une enquête sérologique menée sur une population pédiatrique -les moins de 18 ans- possède des anticorps contre le COVID-19. Sur une population pédiatrique de 2 176, 51,18 % des enfants ont été exposés au coronavirus (dont la plupart étaient asymptomatiques) à Mumbai entre le 1er avril et le 15 juin. L’étude indique que la gravité de l’infection chez les enfants reste encore faible. Dans l’enquête menée par les médecins de l’hôpital Nair dirigés par BMC, des échantillons de sang de la population pédiatrique ont été collectés dans des laboratoires de cheminement à travers Mumbai. Et il a montré la séropositivité la plus élevée, qui est de 53,43 % pour les enfants âgés de 10 à 14 ans. Ceux âgés de 15 à 18 ans ont montré une séropositivité à 51,39 % et ceux âgés de 1 à 4 ans ont montré une séropositivité de 51,04 %. La séropositivité désigne le nombre de personnes testées positives pour les anticorps contre le coronavirus.

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a déclaré qu’il y a une augmentation notable de la séropositivité dans la population pédiatrique contre le virus qui cause le COVID-19 dans cette étude par rapport à la troisième enquête sérologique menée en mars de cette année. L’enquête sérologique menée en mars a montré une séropositivité de 39,4% pour le groupe d’âge des moins de 18 ans. Le Dr Jayanthi Shastri, chef de la microbiologie à l’hôpital de Nair, a conclu que l’immunité chez les enfants est plutôt bonne. Ainsi, même si, par hasard, ils sont exposés au virus, ils pourront supporter une infection grave.

L’enquête révèle également que plus d’enfants de la section économiquement plus faible, qui est de 54,36 pour cent, avaient des anticorps contre 47,03 pour cent chez les enfants appartenant au secteur relativement aisé. Le mois dernier, les enquêtes sur les enfants ont également été menées dans d’autres États – Karnataka et Maharashtra au milieu de l’inquiétude persistante, signalée par le Dr Randeep Guleria, directeur de l’AIIMS, que la troisième vague de COVID ciblera les enfants.

Le gouvernement, cependant, a déclaré qu’à ce stade, il n’y a aucune preuve suggérant si les enfants seront gravement ou plus touchés par la troisième vague. Le Dr Guleria a également été cité en disant que les données collectées à partir du premier et du deuxième COVID-19 montrent que les enfants sont généralement protégés. Même s’ils contractent le virus, ils auront une infection bénigne et peuvent être traités.

