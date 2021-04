Négociation et investissement

51% des jeunes investisseurs britanniques négociant ou détenant des crypto-monnaies: enquête Charles Schwab

C’est plus du double du nombre de jeunes investisseurs, âgés de 18 à 37 ans, impliqués dans les actions.

Les jeunes investisseurs britanniques sont plus intéressés par les crypto-monnaies que par les actions, a révélé une enquête du groupe financier américain Charles Schwab.

Le géant de l’investissement de détail, qui examine également «de près» le marché de la cryptographie et attend la clarté de la réglementation avant de commencer à proposer des investissements cryptographiques, a interrogé des investisseurs âgés de 18 à 37 ans.

Sa découverte a montré que 51% de ces jeunes investisseurs ont négocié ou détenu des crypto-monnaies, soit le double du nombre, 25% de ceux qui achètent ou possèdent des actions.

Pendant ce temps, à peine 8% des investisseurs de plus de 55 ans ont échangé des crypto-monnaies.

Par rapport aux rendements de 70% de Bitcoin et de 205% d’Ether depuis le début de l’année, soit après le récent recul de 23% à 26% par rapport aux sommets historiques, le S&P 500 a bondi de 10,09%, l’or -5,85% et le WTI 33,33% au cours de la même période. Le communiqué de presse de Charles Schwab présentant l’enquête se lit comme suit:

«Alors que de plus en plus de jeunes achètent des produits spéculatifs, on craint que ces investisseurs ne diversifient pas suffisamment leurs portefeuilles pour atténuer les risques en cas de déclin des marchés de la crypto-monnaie.»

Les résultats de l’enquête ont révélé que sept jeunes investisseurs sur dix étaient incertains quant à la construction de protections contre les pertes dans l’environnement financier actuel.

Schwab a mené l’enquête plus tôt cette année, entre février et mars 2021, auprès de 1000 investisseurs britanniques détenant au moins un type d’investissement.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.