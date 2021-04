512 Go de SSD et l’un des derniers i5: cet ordinateur portable HP avec Windows 10 est parfait si vous cherchez un ordinateur | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un ordinateur portable complet, il y a un HP qui l’est et qui a également une réduction de prix assez considérable sur Amazon. Et comme il a Windows, il est prêt à être utilisé dès que vous l’allumez.

Depuis plus d’un an, les ordinateurs portables récupèrent progressivement le terrain perdu par rapport aux mobiles, qui semblaient finir par les remplacer presque complètement, même si la pandémie a tout changé. Maintenant, nous travaillons souvent sur nos ordinateurs ou prenons des cours à la maison, et c’est pourquoi il est essentiel d’avoir un PC de toute sorte.

Si vous avez décidé de parier sur un ordinateur portable, les options ne manquent pas, même si ce que vous recherchez est un ordinateur portable avec Windows 10 et qui est plus ou moins puissant, Peut-être que la meilleure option aujourd’hui est le HP 15s-fq2009ns qu’Amazon propose. Ce magasin l’a laissé à seulement 599 euros temporairement.

Ce modèle HP dispose de l’un des derniers processeurs Intel, d’un i5 de 11e génération avec 512 Go de SSD et également avec Windows 10 comme système d’exploitation préinstallé.

Ils sont de 80 euros de réduction, soit 12% sur son prix précédent. Il peut sembler que ce n’est pas beaucoup, mais ce modèle particulier est extrêmement actuel en termes de spécifications.

La livraison, comme presque toujours sur Amazon, est totalement gratuite partout en Espagne, que vous ayez Amazon Prime ou non. Cela dit, si vous ne l’avez pas, vous voudrez peut-être vous inscrire au mois d’essai gratuit, qui accélère la livraison à 24 heures ou moins.

De très bonnes fonctionnalités au quotidien

Il équipe un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le dernier qu’Intel a mis sur le marchéDonc, en termes de puissance et d’efficacité énergétique, vous pouvez en attendre le meilleur.

Cette puce est accompagnée de 512 Go de SSD, donc la fluidité est pratiquement garantie. Ce format, celui des disques SSD, est toujours beaucoup plus rapide que les anciens disques durs et cela se voit quand la poussée vient à la bousculade, lors de la mise sous tension du PC ou simplement lors de l’exécution d’applications, qui répondent beaucoup plus rapidement.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Un autre avantage décisif est que depuis qu’il a Windows 10 pré-installé, vous n’aurez pas à installer le système d’exploitation vous-même, ce qui n’est pas compliqué mais qui est toujours une nuisance, bien qu’il soit normal que ce soit comme ça dans les modèles les moins chers sur le marché.

Voici les principales spécifications techniques de cet ordinateur portable HP:

Taille de l’écran: 15,6 “Poids: 1,69 kg Processeur: Intel Core i5-1135G7 Graphiques intégrés Intel Iris Xe Mémoire RAM: 8 Go DDR4 Stockage: 512 Go SSD Système d’exploitation: Windows 10

Finitions haut de gamme et taille appréciable

Il y a plusieurs choses qui ressortent de ce modèle, au-delà du prix et des composants qu’il équipe, et c’est le design. Fini en blanc, il donne un look haut de gamme. De plus, son clavier possède des touches à courte course, idéales si vous voulez écrire assez vite.

Avec une taille d’écran de 15,6 pouces, il est tout de même surprenant que son poids soit si faible, de seulement 1,69 kg. La chose habituelle est que nous voyons ce poids dans les modèles de 13 ou 14 pouces au maximum, c’est donc un aspect très remarquable.

Acheter un ordinateur portable bon marché n’est pas une tâche facile: vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais vous n’êtes pas prêt à renoncer à des caractéristiques techniques de base pour l’utilisation que vous allez lui donner. Dans ce guide, nous vous montrons comment faire un bon achat.

Bien sûr, les alternatives ne manquent pas lors de l’achat d’un ordinateur. Par exemple, il y a les nouveaux Chromebooks sponsorisés par Google ou l’avalanche d’ordinateurs portables de marques chinoises arrivés ces derniers mois, une option low-cost pour les budgets les plus serrés.

Malgré tout, si vous dépendez fortement de Windows 10 ou que vous souhaitez vous couvrir le dos avec une marque de confiance, HP est sans aucun doute l’un des leaders de ce secteur en Espagne et dans le monde.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.