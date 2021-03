52 nouveaux films arrivent sur Netflix en avril 2021 – voici la liste complète – .

Même les fans les plus fervents de Netflix doivent admettre que 2021 n’a pas vraiment été une année exceptionnelle jusqu’à présent pour Netflix. Malgré le déploiement d’une autre hausse de prix en février dernier, la qualité des émissions et des films originaux de Netflix n’a certainement pas atteint la barre fixe fixée à la fin de l’année dernière avec un contenu incroyable comme The Queen’s Gambit et Bridgerton. Pire encore, une grande partie de la stratégie de contenu originale de Netflix a été transférée ces derniers temps. Le géant du streaming semble s’éloigner des versions très médiatisées et de haute qualité au profit d’essayer de produire autant que possible. Malheureusement, cela signifie également augmenter le volume sur des catégories comme la télé-réalité.

Il y a certainement un grand marché pour la télé-réalité trash, mais il serait dommage de voir Netflix emprunter cette voie au détriment de la programmation de haute qualité que nous avons appris à aimer au fil des ans. Les deux peuvent coexister, et nous espérons que les versions d’avril 2021 de Netflix prouveront que le streamer se concentre toujours sur un contenu de haute qualité.

Nous avons déjà partagé la liste complète du contenu qui devrait arriver sur Netflix en avril 2021. Ensuite, nous nous sommes concentrés spécifiquement sur tous les nouveaux originaux de Netflix à venir le mois prochain, car les originaux sont évidemment le pain et le beurre de Netflix. Les fans de Netflix veulent toujours voir les nouveaux originaux dont la sortie est prévue chaque mois, et il y a certainement quelques versions très attendues à venir. Le plus notable d’entre eux doit être Shadow and Bone, dont la première est prévue le 23 avril. Cela s’annonce comme une nouvelle série fantastique épique et cela pourrait certainement être la nouvelle obsession des abonnés Netflix.

En ce qui concerne les films, Netflix a 52 nouveaux ajouts au calendrier pour avril 2021. Cela comprend divers films sous licence de studios tiers ainsi que de nombreux nouveaux films originaux Netflix comme Thunder Force avec Octavia Spencer et Melissa McCarthy. , Stowaway avec Anna Kendrick et Toni Collette, et Concrete Cowboy avec Idris Elba et Caleb McLaughlin.

Vous voulez voir tous les autres films que Netflix vous réserve le mois prochain? Les 52 nouveaux films sont répertoriés ci-dessous dans l’ordre de leur sortie.

Streaming le 1er avril

2012

Flic sorti

Amis avec des avantages

Insidieux

La revanche d’une blonde

Lutin

Le pianiste

La possession

Tersanjung le film – FILM NETFLIX 🇮🇩

La femme du voyageur temporel

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry

Garçon blanc

Histoires usées – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Oui mec

Diffusion le 2 avril

Diffusion le 3 avril

Streaming le 4 avril

Diffusion le 5 avril

Streaming le 7 avril

Diffusion le 9 avril

Streaming le 10 avril

Diffusion le 11 avril

Diana: L’interview qui a secoué le monde

Diffusion le 12 avril

Streaming le 13 avril

Diffusion le 14 avril

L’âme – FILM NETFLIX 🇨🇳

Pourquoi m’as-tu tué? – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 15 avril

Ville sombre sous le rythme

Le maître

Roulez ou mourez – FILM NETFLIX 🇯🇵

Streaming le 16 avril

Diffusion le 19 avril

Diffusion le 22 avril

Streaming le 23 avril

Heroes: Silence et Rock & Roll

Dites-moi quand – FILM NETFLIX 🇲🇽

Diffusion le 27 avril

Août: Comté d’Osage

Bataille de Los Angeles

Streaming le 28 avril

Guide de l’espace de tête pour dormir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 29 avril

Date de sortie à déterminer

