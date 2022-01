Les Frères Justes vivaient des moments passionnants en 1965. Après deux ans d’entrées moindres dans les charts au cours de leur passage sur le label Moonglow, Bobby Hatfield et Bill Medley avaient signé sur le label Philes de Phil Spector et Lester Sill, et se déplaçaient.

Ils sont entrés dans les charts américains à la mi-décembre 1964 avec la chanson qui allait continuer sur repenser leur carrière, ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin. » Puis, à l’aube de la nouvelle année, il y avait un autre point de repère à célébrer, car ils apparaissaient pour la toute première fois dans le palmarès des albums Billboard avec Right Now! LP.

L’album, qui a fait ses débuts dans les charts le 2 janvier 1965, était une sortie de Moonglow qui a été rapidement compilée pour rassembler le meilleur de leur matériel pour le label, maintenant qu’ils étaient un élément chaud sur Philles. En fait, Moonglow a réussi à exploiter à nouveau ce territoire avec succès avec les albums Some Blue-Eyed Soul (qui a également été classé en janvier) et This Is Now!, en juin.

Pendant ce temps, Philles est venu avec un album nommé d’après le nouveau single sensation, de sorte que Hatfield et Medley étaient dans les charts à la fin du mois de janvier avec pas moins de trois LP : Right Now !, ‘Some Blue-Eyed Soul et You’ve J’ai perdu ce sentiment d’amour.’

Mais c’était maintenant ! qui est arrivé en premier, se classant au n ° 142 et atteignant finalement le n ° 11 aux États-Unis. Il comprenait leurs deux premiers singles Hot 100 de 1963, « Little Latin Loupe Lu » et « My Babe », et un autre single des charts dans leur reprise de « Georgia On My Mind ». Le LP a également présenté leurs versions de numéros comme « Let The Good Times Roll », « My Prayer » et « Bye Bye Love ».

En quelques jours, alors que « Lovin’ Feelin' » poursuivait son ascension américaine, les Righteous Brothers étaient au Royaume-Uni pour des tâches promotionnelles, apparaissant dans des émissions comme Ready Steady Go, Scene At 6.30 et Discs A Go-Go.

