52,9% des étudiants sud-coréens souhaitent investir dans le Bitcoin: enquête

Négociation et investissement

Sondage: 52,9% des étudiants sud-coréens souhaitent investir dans le Bitcoin, 40% sont réellement rentables

Un récent sondage réalisé sur des étudiants en Corée du Sud a révélé leur affinité pour les crypto-monnaies.

Un étudiant sur quatre investit dans la crypto

Le rapport a échantillonné les opinions de 1750 étudiants, dont 52,9% ont déclaré qu’ils étaient intéressés à investir dans Bitcoin, selon le Korea Times. Le sondage a été mené par le marché du travail local Alba Heaven.

Un étudiant sur quatre, soit 23,6%, était déjà impliqué dans l’investissement dans les crypto-monnaies.

Leurs investissements totaux, qui s’élevaient en moyenne à 1,41 million de won (1 251 $), provenaient principalement de leurs revenus à temps partiel. Alors que 15,7% ont investi sur leurs allocations, 11% ont investi sur leurs économies personnelles.

Moins de la moitié réalisaient des bénéfices, 40,5% gagnant en moyenne 1,66 million de won, tandis que 33% perdaient en moyenne 740 000 won. Cependant, les pertes pourraient augmenter à mesure que le marché de la crypto-monnaie subira de graves corrections.

Selon le rapport, la plupart des étudiants se sont lancés dans Bitcoin pendant quatre mois en moyenne, ce qui suggère qu’ils sont entrés sur le marché alors qu’il approchait de son apogée.

Selon le rapport, la majorité (68,3%) des jeunes investisseurs ont souffert d’une série d’effets secondaires psychologiques.

Alors que certains ont déclaré avoir été affectés par la fluctuation du prix des pièces, d’autres ont déclaré avoir du mal à suivre leurs études et leur routine quotidienne parce qu’ils souffrent de stress et d’insomnie.

Certains d’entre eux ont également affirmé qu’ils étaient accros à la cryptographie.

Les investisseurs du millénaire et de la génération Z considèrent la crypto comme un investissement à long terme

Le récent plongeon du Bitcoin n’a pas dissuadé les jeunes d’être attirés par les crypto-monnaies. Les investisseurs de la génération Y et de la génération Z peuvent être bien préparés à surmonter la tempête de la cryptographie, car une autre enquête montre qu’ils sont prêts à rester dans la cryptographie sur le long terme.

Selon la recherche de College Finance, qui a sondé 500 étudiants et diplômés, plus de 60% des étudiants considèrent la cryptographie comme un investissement à long terme.

Le mois dernier, une enquête du groupe financier Charles Schwab a révélé que 51% des investisseurs britanniques de moins de 37 ans négocient des crypto-monnaies, soit le double des investisseurs qui achètent ou détiennent des actions.

Alors que les jeunes investissent de plus en plus dans les crypto-monnaies, les régulateurs européens ont souvent mis en garde contre leur inexpérience, ce qui les rend plus vulnérables à la classe d’actifs risquée.

Une étude récente de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a révélé que les jeunes achètent du Bitcoin pour le sentiment qu’ils tirent du «statut d’un sentiment d’appartenance». Cela les pousse à prendre des risques élevés dans des investissements risqués comme les crypto-monnaies.

Bitcoin / USD BTCUSD

37 764,5617 – 294,56 $ – 0,78%

Volume 60,47 b Changement – 294,56 $ Ouvert 37764,56 $ 17 Circulation 18,71 m Capuchon de marché 706,73 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.