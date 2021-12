53% des 100 premières crypto-monnaies se négocient en dessous de leur moyenne mobile de 200 jours

En raison des ventes massives, le marché de la cryptographie a connu un week-end difficile il y a près de deux semaines. Par exemple, Bitcoin (BTC) a chuté à un creux de 42 000 $ le 4 décembre, devenant le deuxième plus grand déversement quotidien de cette année.

En conséquence, 53% des 100 principales crypto-monnaies ne se sont pas complètement remises de cette baisse de prix car elles se négocient toujours en dessous de leur moyenne mobile (MA) de 200 jours.

La MA de 200 jours est un indicateur clé montrant la moyenne d’environ 40 semaines de trading. Par conséquent, il est utilisé pour illustrer la tendance du marché.

Jason Choi, un investisseur en crypto, a également reconnu que les marchés de la crypto étaient dans l’état le plus effrayant depuis septembre.

L’analyste de marché Matthew Hyland a fait écho à ces sentiments en déclarant :

« Le sentiment de cryptographie est extrêmement faible en ce moment. Les deux dernières fois que je l’ai vu aussi bas, c’était en mars 2020 et en mai 2021. Les deux étaient de grandes opportunités. Prenez note de la rapidité avec laquelle le sentiment peut changer dans les directions haussière et baissière. «

Par conséquent, la rentabilité du marché des crypto-monnaies a été réduite en fonction de la correction observée. Par exemple, les entités avec des gains sur le marché BTC ont diminué à 74,7%. Lex Moskovski, CIO de Moskovski, a confirmé :

«Nous sommes dans des niveaux de douleur proches du point le plus bas cet été lorsque le prix était de 30 000 $. 74,7% des entités sont actuellement en prestations ».

Pendant ce temps, de plus en plus d’utilisateurs sont attirés par l’espace cryptographique, car ils considèrent les crypto-monnaies comme des créateurs de richesse et la forme financière de l’avenir, selon une étude récente de Visa.

En outre, les utilisateurs effectuant des transactions avec des crypto-monnaies ont été encouragés par des facteurs tels que l’évitement des frais de conversion d’échange, les faibles frais de transaction et l’accessibilité aux transactions à tout moment.

La recherche a également souligné que les crypto-monnaies font partie de la conscience populaire et sont sur le point de poursuivre leur croissance, en particulier sur les marchés émergents.

