54% des Américains expriment un inconfort avec les divertissements en direct avant l’automne

Malgré les ventes de billets record que les prochaines tournées et festivals de The Weeknd, Bad Bunny, Travis Scott et d’autres ont appréciés, plus de la moitié des adultes américains ne se sentiront pas «à l’aise» pour assister à des concerts en personne avant l’automne, selon une nouvelle étude.

HealthCareInsider a mis en lumière les statistiques intéressantes d’une enquête (centrée sur le moment où les répondants ont l’intention de reprendre leurs activités pré-pandémique) auprès de 1664 Américains âgés de 18 ans et plus. Selon l’analyse, 54% des Américains «se sentiront à l’aise» pour vivre des «divertissements en direct» seulement à l’automne 2021 ou plus tard.

Sur le total, 15% ont déclaré qu’ils se sentiraient à l’aise pour profiter d’événements en personne à l’automne, contre 10% pour l’hiver et 29% pour 2022 ou plus tard. De plus, huit pour cent des répondants ont déclaré qu’ils ne se sentiraient «plus» jamais à l’aise lors des divertissements en direct.

En passant, les preuves suggèrent que l’hésitation à assister à des spectacles – en particulier ceux qui disent qu’ils ne se sentiront «jamais» à l’aise lors des concerts – pourrait diminuer avec le temps. Il y a environ un an, par exemple, une enquête différente a révélé que plus d’un cinquième des amateurs de musique canadiens ne seraient plus jamais à l’aise lors de concerts ou de festivals de musique.

De l’autre côté de la médaille, cependant, ce dernier regard sur l’attitude du public à l’égard de la participation aux activités pré-COVID a révélé que 16% des adultes américains sont prêts à continuer à profiter des divertissements en direct actuellement.

Le nombre est proche de la proportion d’Américains qui se sentent actuellement à l’aise pour voyager en avion, en train ou en bus (18%) et ne pas porter de masque en public (15%), selon l’analyse. Inutile de dire que les informations méritent d’être gardées à l’esprit pour aller de l’avant, avant le retour apparemment rapide des événements de foule.

Les tournées à guichets fermés initialement mentionnées de The Weeknd et Bad Bunny devraient débuter en 2022, mais Astroworld de Travis Scott, 30 ans, qui s’est vendu en moins d’une heure même sans programmation complète, aura lieu dans le pays natal du rappeur. Houston en novembre.

En outre, Michael Rapino, PDG de Live Nation (qui est longtemps resté optimiste sur le retour de la musique live à l’été 2021), a précisé dans le rapport sur les résultats de son entreprise au premier trimestre 2021 que «les fans achètent des billets et les événements se vendent plus rapidement que jamais.

Ces tournées à guichets fermés (ainsi que les attentes plus larges d’une résurgence des concerts en 2021) et l’hésitation que certains ont à l’égard des divertissements en direct peuvent indiquer des préoccupations fondées sur l’âge.

Certes, 56% des Américains de plus de 45 ans ont déclaré dans l’enquête citée ci-dessus qu’ils resteraient mal à l’aise de voyager en avion, en train ou en bus (sans parler d’assister à des concerts) jusqu’en 2022 ou plus tard. Le point pourrait s’avérer important car des artistes avec des fans généralement plus anciens cherchent à se lancer à nouveau dans des tournées.