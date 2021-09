54 femmes dans l’équipe arbitrale de Primera Iberdrola

JoJo a ajouté: “Je pense que ce n’est pas traditionnel et c’est incroyable.” Pour la jeune star, c’est comme si elle avait “déjà gagné” le concours grâce à la représentation des couples de même sexe à l’écran. “J’ai déjà eu tellement de bien de cette émission et de cette expérience, l’histoire en est venue”, a […] More