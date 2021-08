55% de réduction sur les leggings et les soutiens-gorge de sport

Courtoisie

Lorsqu’il s’agit de vêtements de sport aussi élégants que fonctionnels et respectueux de l’environnement, Outdoor Voices règne en maître. Et en tant que personne qui a littéralement porté les leggings TechSweat d’Outdoor Voices (ICYMI, TechSweat est le tissu respirant, doux comme le beurre, anti-transpiration et de soutien) presque tous les jours au cours des 18 derniers mois, je n’ai aucune honte à admettre que je vérifie leur site pour des remises souvent.

Actuellement, la section vente est plus belle que jamais. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 55 % sur les leggings tendance aux couleurs contrastées, les soutiens-gorge de sport ultra-confortables, les sweats douillets et les joggings stretch. J’ai immédiatement rempli mon e-cart avec tous ces articles et plus encore – et je vous encourage à faire de même. Chaque garde-robe à la mode a besoin de shorts de motard Outdoor Voices, que vous envisagiez de vous entraîner avec eux ou que vous les associez simplement à un soutien-gorge de sport et une veste en jean pour le brunch.

Bien que la marque ait régulièrement sa section de vente OV Extra, ce n’est pas tous les jours qu’elle est remplie à ras bord d’offres exceptionnelles. Mais dépêche-toi! Avec des offres aussi intéressantes, elles ne dureront plus longtemps, vous voudrez donc peut-être ajouter ces trouvailles à votre panier le plus tôt possible.

ces leggings bicolores

Legging 3/4 Move Free

Voix d’extérieur

88 $ 39 $ (55% de rabais)

Avec un tissu extensible et doux comme du beurre et une taille flexible, cette paire de leggings sera comme une seconde peau. (Et, grâce aux détails sympas aux couleurs contrastées, ils ont aussi fière allure.)

ce pack de masques respirants

Masque facial ajustable (paquet de 5)

Voix d’extérieur

28 $ 14 $ (50% de rabais)

Que vous souhaitiez vous donner une tranquillité d’esprit supplémentaire lors de votre prochain entraînement en plein air ou que vous ayez besoin d’adhérer aux protocoles COVID de vos studios Pilates, ces masques légers et respirants sont destinés à faire beaucoup de kilomètres.

ce sweat décontracté

Sweat-shirt à glissière 1/4 Pickup

Voix d’extérieur

88 $ 54 $ (35% de rabais)

Une fois l’automne arrivé, cette couche deviendra votre incontournable pour ces joggings rapides en plein air. Il est également assez élégant pour être associé à un jean pour un déjeuner décontracté.

ces jolis leggings

Legging Zoom 7/8

98 $ 69 $ (30% de rabais)

Paré d’un tissu qui évacue l’humidité et de poches furtives, ce legging garde tout en place. Ceux-ci ont été spécialement conçus pour soulever et sculpter et vraiment mettre en valeur les magnifiques contours de votre corps.

ce soutien-gorge confortable

Doing Things Soutien-gorge

Voix d’extérieur

58 $ 39 $ (30% de rabais)

Personne n’a besoin d’une armature pour creuser dans sa cage thoracique pendant l’entraînement. Donnez plutôt à vos filles un peu d’amour avec ce soutien-gorge de sport ultra confortable à maintien moyen.

ces leggings pastel

Legging 7/8 trempé

78 $ 34 $ (55% de rabais)

Cette paire est parée d’un tissu de compression, offrant à vos muscles le soutien dont ils ont besoin. Les couleurs pastel froides sont également particulièrement élégantes.

ces sweats douillets

Pantalons de survêtement toute la journée

Voix d’extérieur

88 $ 54 $ (35% de rabais)

Fabriqués avec le matériau CloudKnit confortable d’Outdoor Voices, ces sweats passeront bien de vos réunions Zoom au canapé, puis au yoga au coucher du soleil par la suite.

ce short lilas

Zoom 10″ Court

Voix d’extérieur

68 $ 34 $ (50% de rabais)

La tendance des shorts de vélo n’est pas en reste, alors pourquoi ne pas pimenter votre rotation avec cette jolie paire violette ? Ils donneront l’impression que vous avez mis beaucoup plus d’efforts dans votre tenue que vous ne pourriez en avoir vraiment. Associez-le simplement à un t-shirt blanc et à des baskets.

ce haut qui évacue l’humidité

Prêt-à-porter à manches longues

Voix d’extérieur

58 $ 39 $ (30% de rabais)

L’automne approche à grands pas, alors autant faire le plein de hauts d’entraînement à manches longues. Celui-ci d’Outdoor Voices est fabriqué dans un tissu spécial qui évacue l’humidité pour vous garder au sec et au frais 365 jours par an.

ce haut d’entraînement chic

Haut court sans mouvement

48 $ 34 $ (25% de rabais)

Trouvé : le croisement parfait entre un haut d’entraînement et un soutien-gorge de sport. De plus, la couleur verte froide est un bon moyen de mélanger votre rotation entièrement noire.

