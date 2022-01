55% des clients de la banque JPMorgan pensent que Bitcoin vaudra plus de 60 000 $ en 2022

Pour Éditeur quotidienBitcoin

41% des clients interrogés pensent que Bitcoin coûtera 60 000 USD et seulement 5% disent qu’il vaudra plus de 100 000 USD.

Même avec les prix bas d’aujourd’hui, avec un Bitcoin à 41 800 USD, selon les données de CryptoMarkets, la plupart des clients de la banque JPMorgan Chase sont optimistes et voient que la principale crypto-monnaie se termine en 2022 au-dessus de 60 000 USD.

Un article de Bloomberg partage les données d’une enquête menée par JPMorgan auprès de ses clients. Parmi eux ce graphique qui comprend les prix projetés par les investisseurs.

Graphique JPMorgan

Comme le montre le graphique, au total, 55% sont optimistes quant au prix et 45% sont pessimistes et voient des prix inférieurs à 40 000 USD. Le plus grand groupe de répondants (41 %) pense que le prix sera de 60 000 $, 9 % pensent qu’il vaudra 80 000 $ et seulement 5 % de plus que 100 000 $.

Quant à ceux qui pensent négativement, 20 % pensent qu’il maintiendra les valeurs actuelles d’environ 40 000 $ USD, 23 % pensent au contraire qu’il tombera à 20 000 $ USD et seulement 10 % disent qu’il atteindra 10 000 $ USD ou encore moins.

L’enquête va à l’encontre de ce que beaucoup prédisent – que 2022 sera une répétition de 2018, l’année où le prix du Bitcoin a chuté de plus de 70%. Certains analystes s’attendent à ce que Bitcoin subisse une correction massive alors que la Réserve fédérale américaine devient plus agressive sur les taux.

Les clients interrogés par JPMorgan ne s’attendent pas non plus à ce que la crypto-monnaie phare fasse un très gros rallye cette année. Comme nous l’avons vu dans l’enquête, seuls 5% d’entre eux pensent que la crypto-monnaie pourra dépasser le niveau des 100 000 USD. En cela, ce petit pourcentage est d’accord avec certains analystes qui assurent que ce sera le prix. C’est par exemple ce qu’a déclaré la banque Goldman Sachs le 5 janvier.

Tendance à la baisse

« Je ne suis pas surpris par la tendance baissière du Bitcoin », a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, stratège à la banque et auteur de la note de recherche qui comprenait l’enquête. « Notre indicateur de position Bitcoin basé sur les contrats à terme Bitcoin semble être survendu. » Il a ajouté que la juste valeur de la pièce se situe entre 35 000 $ et 73 000 $, selon ce que les investisseurs supposent à propos de son indice de volatilité par rapport à l’or.

Le plus grand actif numérique en valeur marchande a chuté d’environ 40 % depuis qu’il a culminé à près de 69 000 $ en novembre, selon Bloomberg. Pourtant, même au milieu de la tourmente, de nombreux analystes ont déclaré qu’ils prévoyaient qu’il atteindrait 100 000 $ au cours de la nouvelle année. Cela pourrait bien arriver : la pièce a la capacité de surprendre les mécréants à maintes reprises, bien que les observateurs du marché conviennent que le chemin vers ce seuil peut être plus difficile avec une Réserve fédérale plus agressive.

Il convient de noter que la baisse du prix des crypto-monnaies se produit alors que les chances augmentent que les décideurs politiques pourraient commencer une série de hausses de taux probablement en mars, et ce n’est que l’une des nombreuses mesures qu’ils sont prêts à prendre pour éliminer les liquidités. Dans un tel environnement, les investissements spéculatifs perdent de leur lustre. Le Bloomberg Galaxy Crypto Index a perdu environ 13% pour commencer l’année, tandis que Bitcoin a fait un très mauvais début d’année.

