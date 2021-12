Commerce et investissement

55% des investisseurs Bitcoin ont acheté au cours des 12 derniers mois, les consommateurs américains sont plus conscients du DOGE que de l’éther

AnTy7 décembre 2021

La majorité des investisseurs Bitcoin le considèrent comme un actif à long terme. Cette année, la génération plus âgée, les baby-boomers, a également enregistré un bond de 16% de leur intérêt pour le BTC tandis que les femmes ont grimpé de 6%.

L’adoption grand public de Bitcoin est en plein essor, selon le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, l’enquête de Grayscale, qui a montré que 26% des Américains possèdent désormais Bitcoin, contre 23% en 2020. Et la majorité d’entre eux (59%) ont investi dans la crypto via un application de trading.

Fait intéressant, plus des trois quarts (77 %) des investisseurs américains ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles d’investir dans Bitcoin si un ETF existait. Alors que trois contrats à terme de suivi des ETF Bitcoin sur CME sont actuellement négociés sur le marché après avoir été approuvés en octobre, il n’y a aucun signe d’un ETF au comptant.

L’enquête en ligne auprès de 1000 consommateurs américains a été menée entre le 12 et le 20 août 2021. Les répondants étaient tous âgés de 25 à 64 ans, avec au moins 10 000 $ d’actifs d’investissement du ménage et au moins 50 000 $ de revenu familial.

Selon l’enquête, la demande pour la principale crypto-monnaie a considérablement augmenté, 55% des investisseurs actuels n’ayant commencé à investir qu’au cours des 12 derniers mois. Et la plupart d’entre eux, 66%, « rôdent ».

Et ceux qui l’ont vendu l’ont fait avec profit. 6 investisseurs Bitcoin sur 10 ont vendu au moins une partie des actifs numériques, 91% d’entre eux le faisant à profit.

Avec l’augmentation des prix, l’intérêt s’est également accru, le marché des produits d’investissement Bitcoin étant passé à 59% en 2021, contre 55% en 2020 et 36% en 2019.

Ces investisseurs considèrent Bitcoin principalement comme un actif de réserve de valeur, 55% des personnes interrogées le considérant comme un actif à long terme tandis que seulement 37% le considèrent comme un actif à court terme.

En 2021, Bitcoin a également montré l’intérêt de la génération la plus âgée et des femmes également.

Un bond de 16% cette année a été observé chez les investisseurs âgés de 55 à 64 ans qui envisageraient certainement ou probablement des produits d’investissement Bitcoin. Le pourcentage d’investisseurs féminins qui le considéreraient comme un investissement a grimpé de 6 % en 2021, tandis que le segment des investisseurs masculins de cette catégorie est resté relativement stable.

Au fur et à mesure que les investisseurs se familiarisent avec la cryptographie, ils s’inquiètent moins des risques, avec les cyberattaques en tête à 58%, la volatilité à la deuxième place (53%) et 51% toujours préoccupés par la réglementation.

Outre Bitcoin, les investisseurs s’intéressent également à d’autres cryptos, notamment Dogecoin, avec 74% d’entre eux ayant entendu parler du meme coin, et Ethereum, dont le niveau de connaissance est d’environ 56%. Plus d’un quart des investisseurs connaissaient le Litecoin, le Tether et le Cardano.

La plupart des investisseurs Bitcoin (87%) sont également exposés à d’autres altcoins, avec Ether le plus populaire ici à 46%, suivi de DOGE à 44%, LTC à 26% et ADA à 15%.

« Les investisseurs ont démontré non seulement une volonté mais un désir de faire de la place au Bitcoin dans leurs portefeuilles. De plus, l’acceptation de Bitcoin est devenue un phénomène intergénérationnel, les baby-boomers étant de plus en plus intéressés à s’exposer aux produits d’investissement Bitcoin », a déclaré Grayscale.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.