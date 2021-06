55% des personnes touchées par Long COVID déclarent qu’après avoir reçu le vaccin, elles se sentaient la même chose, 26% mieux et 18% moins bien

21/06/2021 à 10h53 CEST

Pour beaucoup, le pire de la pandémie est passé. Les vaccins, la baisse des infections et le retrait prochain des masques à l’étranger font peu à peu place à l’optimisme.

Mais, pour beaucoup d’autres, les effets de la pandémie, en particulier la Covid-19, sont toujours présents et il ne semble pas que la vaccination va le changer. Nous parlons de tous ceux qui sont touchés par ce qu’on a appelé Long Covid, ou alors Covid persistant, ceux qui, bien qu’ayant passé la maladie il y a plus de 4 semaines, continuent avec les symptômes, ce qui nuit grandement à leur qualité de vie.

Ce sont les médecins généralistes et de famille qui sont sur la piste de cette pathologie et ceux qui ont collecté et diffusé le plus d’informations.

Ainsi, à l’occasion de XXVII Congrès national de médecine générale et familiale, les résultats préliminaires de l’Enquête sur les effets de la vaccination contre le COVID-19 sur les personnes affectées par le Long COVID ou le COVID à long terme ont été présentés.

Le sondage a été lancé par le Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) et par le groupe de personnes affectées LONGS ACTES COVID le 23 mars et, en 2 mois et demi environ, 273 personnes y ont répondu.

Selon les résultats de cette enquête, la majorité des personnes touchées (55 %) déclarent ne pas s’être améliorées ou ressentir la même chose après la vaccination et 18 % qu’elles se sont aggravées après la vaccination (ce qui peut être dû aux effets secondaires possibles de la vaccin ou aggravation de vos symptômes).

Pendant ce temps, les 26 % restants veillent à ce que vos symptômes se sont améliorés avec une dose de vaccin.

De l’étude, il est déduit qu’il existe un certain pourcentage de patients chez lesquels le vaccin peut apporter une amélioration. Cependant, “beaucoup reste à apprendre, tant sur le profil de ces patients que sur la durée des effets de la vaccination”, comme l’indique Pilar Rodríguez Ledo et Lorenzo Armenteros, vice-président et porte-parole de la SEMG, respectivement.

Selon l’étude, le profil des patients qui s’améliore sont les patients qui, dans les jours précédant la vaccination, n’avaient pas de nouveaux symptômes, ceux qui présentaient peu de symptômes avant la vaccination et au début de la maladie aiguë, ainsi que ceux chez lesquels des symptômes sont apparus. par intermittence avant de recevoir le vaccin.

Indépendamment de cela, selon les porte-parole de la SEMG, “le vaccin doit continuer à être recommandé, mais dans les cas extrêmes où il y a beaucoup de symptômes et de nouveaux symptômes s’ajoutent, la recommandation doit être individualisée ou personnalisée”.

Profil des personnes touchées par Long Covid

Outre les effets de la vaccination chez ce type de patient, l’enquête réalisée par des experts en médecine générale a permis de très bien délimiter quel est le profil de ceux touchés par des symptômes persistants.

Ainsi, il s’ensuit que 84,2 % sont des femmes, ce qui coïncide avec le profil des personnes touchées par COVID persistant de la précédente enquête réalisée en 2020 par la SEMG sur la symptomatologie et le handicap Long COVID.

Concernant le profil professionnel sur l’enquête de vaccination, 67% sont des professionnels de santé, un groupe qui a été parmi les premiers à recevoir le vaccin et très exposé à la contagion en première vague en raison du manque d’équipements de protection.

96% des personnes interrogées continuent à ce jour avec des symptômes persistants. Sur les 262 répondants qui ont eu la maladie et n’ont pas encore réussi à se rétablir, la majorité ont été infectés en mars 2020 (plus précisément, 53,1% – 139 personnes) et en octobre (12,2% – 32 personnes), coïncidant avec le début des deux vagues les plus fortes de la pandémie (mars-avril et octobre-novembre).

Concernant leur état de santé avant vaccination (les jours précédents), la majorité a indiqué que leurs symptômes étaient constants quotidiennement, intermittents quotidiennement (26,7%) ; quotidienne mais fluctuante (21,4 %) ; tous les jours mais certains symptômes étaient constants et d’autres fluctuants (16,4 %).

La plupart des personnes interrogées présentaient des symptômes quotidiens et n’étaient asymptomatiques aucun jour avant la vaccination. Concernant l’intensité de leur maladie dans les jours précédant la vaccination, la majorité des enquêtés la classe entre 5 et 8 (avec un score de 0 à 10).

La plupart des personnes qui ont participé à l’enquête ont reçu le vaccin Pfizer (69,9%), suivi de Moderne (15,1%) et Astra Zeneca (12,8%).

De même, s’ils devaient se prononcer maintenant sur la vaccination contre le coronavirus, après leur expérience, 83,6% des personnes interrogées indiquent qu’elles se feraient à nouveau vacciner.

Les personnes qui ont répondu à l’enquête viennent principalement de Madrid (25,3%), du Pays Basque (12,5%), d’Aragon (12,1%), de Catalogne 11,7%, d’Andalousie (10,3%) et de la Communauté Valencienne (8,4%).

La plupart des personnes interrogées avaient entre 30 et 60 ans (âge moyen), mais aussi des personnes qui ont répondu plus jeunes (18 et 22 ans) et plus de 70 ans.