55% des votes de la communauté d’Aave pour une « licence commerciale » pour empêcher les fourches

Une proposition de gouvernance lancée par la communauté Aave centrée sur la licence de code de la plate-forme a pris fin mardi, avec 55% des voix pour que l’écosystème demande une « licence commerciale ».

« Ce vote est essentiellement un signal indiquant si la communauté Aave veut ou non protéger sa propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée, ou simplement permettre à quiconque d’utiliser le code de la manière qu’il préfère », a expliqué l’auteur pseudonyme de la proposition.

Les fonds centrés sur DeFi, comme DeFiance Capital, basé à Singapour, l’ont qualifié de l’une des propositions les plus importantes de l’écosystème Aave. « Cela a été l’une des propositions les plus importantes, sinon la plus importante sur Aave », a déclaré Goh Yeou Jie, qui supervise la croissance du portefeuille du fonds.

La proposition faisait partie de la stratégie de version 3 plus large d’Aave, une qui introduit des fonctionnalités supplémentaires telles que les transactions inter-chaînes, des mécanismes de risque améliorés, une meilleure base de code pour la contribution de la communauté et un mécanisme supplémentaire pour promouvoir l’utilisation des produits de couche 2 (les couches 2 sont des solutions de mise à l’échelle ou des implémentations qui s’exécutent sur une blockchain principale).

Aave, l’une des crypto-monnaies dites « blue chip DeFi », est un protocole open source basé sur Ethereum permettant aux utilisateurs de gagner des intérêts sur les dépôts, d’emprunter des actifs et de contracter des prêts sans garantie. Il s’appuie sur des contrats intelligents qui automatisent les services de protocole comme d’autres protocoles de finance décentralisée (DeFi).

La nature décentralisée d’Aave signifie que les détenteurs de jetons aave peuvent proposer d’autres améliorations, intégrations et partenariats sur ses forums de gouvernance – avec des propositions adoptées sur la base de votes majoritaires qui sont calculés sur le nombre de jetons aave utilisés pour placer ces votes.

Pourquoi le vote est important ?

La proposition offrait à la communauté deux choix majeurs pour voter : 1. Une licence commerciale légale qui interdit aux autres d’utiliser le code d’Aave – bien qu’il soit « open source », ce qui signifie essentiellement que n’importe qui est autorisé à utiliser le code d’Aave pour lui-même – jusqu’à une période d’un an, ou 2. Une licence du Massachusetts Institute of Technology (MIT), une licence de logiciel libre permissive provenant du MIT qui impose des restrictions limitées sur la réutilisation du code.

Une licence commerciale signifierait que tout projet ou développeur qui utilise le code d’Aave pour son projet devrait obtenir l’autorisation d’une entité légale qui serait créée pour contrôler de telles décisions. D’un autre côté, une licence MIT n’aurait eu que peu d’importance pour de telles restrictions. Une majorité a choisi le premier.

55,44% de la communauté a voté pour Aave d’avoir une licence commerciale, ce qui représente plus de 387 000 aave en enjeux de vote. Une adresse appelée « defimaximalist.eth » a émergé comme le premier votant, mettant en place 191 000 jetons aave pour voter pour l’option de licence commerciale.

« Le fait d’avoir une licence commerciale (similaire à Uniswap V3) dans un premier temps permettra d’éviter un fork pour le moment, et nous suggérons un délai de 2 à 3 ans pour la transition vers une licence MIT. Cela donnera à Aave plus de temps pour développer davantage son écosystème », a expliqué Goh Yeou Jie de DeFiance dans un tweet. Le fonds a voté pour l’option licence d’exploitation.

44,48% des titulaires ont opté pour l’option Licence MIT. L’adresse ‘0xc4a936B003BC223DF757B35Ee52f6Da66B062935′ était le premier votant pour cette option avec une mise de 100 000 jetons aave.

Le reste, un maigre 0,29% des votes, est allé avec la troisième option, une licence (A)GPL qui permet aux utilisateurs de distribuer, d’exécuter, d’étudier et de partager des logiciels libres.

Pendant ce temps, certains sur Crypto Twitter ont exprimé leur consternation face au résultat. « Vraiment triste du résultat et du vote de dernière minute », a déclaré Lefteris Karapetsas, fondateur du service de suivi de portefeuille Rotki. « Qui est defimaximalist.eth ? Cela ressemble à une grosse baleine de beaucoup de protocoles. Semble également avoir fait des affaires OTC avec 3AC.