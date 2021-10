556 maglia juventus bambino decathlon Julian slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

740 magliette manchester united Jannie

Inizialmente sembrava che il rigore sarebbe rimasto in piedi, ma alla fine Davies ha deciso di escluderlo con replay che suggeriscono di aver preso la decisione giusta Marc Bola(Assombalonga) prova il lancio lungo, ma Britt Assombalonga e’ colto in fuorigioco

Fuorigioco, Middlesbrough

Il gol dell’Akpom poco dopo l’intervallo si rivela il momento decisivo, l’ex Arsenal segna per la prima volta dal 3 ottobre su cross di Marvin Johnson

Tavernier avrebbe potuto portare a termine la vittoria, ma ha sparato dritto a James Shea da una fuga prima che la parata nel finale di Bettinelli assicurasse i punti

Questa è stata in realtà la seconda volta in questa stagione che a una squadra è stato annullato un rigore per il giocatore che lo ha calciato due volte al Riverside, dopo che l’attaccante del Boro Marcus Tavernier ne ha visto uno escluso nella sconfitta casalinga contro il Norwich

Luke Berry prova il lancio lungo, ma James Collins e’ colto in fuorigioco

La vittoria per gli uomini di Neil Warnock li ha portati al settimo posto in classifica, due punti dietro i posti play-off

Fuorigioco, Luton Town

attaccante del Luton Town James Collins ha visto una penalità esclusa per aver calciato la palla due volte mentre il Middlesbrough in 10 uomini ha resistito per la vittoria contro gli Hatters lazio nuova maglia

Gli ospiti si sono avvicinati alla porta di Chuba Akpom, prima che Sam Morsy venisse espulso per fallo di mano su un tiro di Collins maglia barcellona poco prezzo

Collins ha segnato il conseguente rigore superando Marcus Bettinelli nella porta Boro, ma l’arbitro Andy Davies ha notato che aveva toccato la palla due volte e ha annullato il gol fotbollströjor

