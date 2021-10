559 atletico madrid drakt BrockM

Og mens Birmingham -siden langt fra var imponerende i sin siste kamp for sesongen, berømmet manageren anklagene for å ha gjort akkurat nok når det virkelig gjaldt. Aston Villa -sjef Dean Smith planlegger en lang, sprudlende kveld med stjernemidtbanespiller Jack Grealish – men det er så langt som planene hans for spillerens fremtid går.

Overlevelse vil gi Villa et stort løft i arbeidet med å beholde tjenestene til Grealish, som har vært nært knyttet til Manchester United da hans side har kjempet mot fallet de siste månedene.

norge drakt Men Smith tenker bare på de heftige feiringene som vil følge, der han forventer at 24-åringen skal spille en stor rolle.

Grealish scoret Villa’s eneste mål søndag da de hevdet uavgjort 1-1 borte mot West Ham United for å sikre seg plassen i Premier League på bekostning av Bournemouth og Watford, som slutter seg til Norwich City i mesterskapet neste sesong.

Smith klarte å snu et grusomt løp på åtte nederlag på 10 kamper akkurat i tide for Villa, og avsluttet sesongen med seire over Crystal Palace og Arsenal og uavgjort med Hammers og Everton for å unnslippe nedrykk.

Midtbanespilleren slo sent til for å sette siden foran, men Andriy Yarmolenko slo umiddelbart tilbake for å sikre et nervøst siste minutt for gjestene, med Bournemouths seier over Everton, noe som betyr at de trengte minst et poeng for å unngå å komme tilbake til mesterskapet.

