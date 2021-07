57 enregistrements qui valent votre temps

En termes d’années musicales, 1986 est parmi les meilleurs d’entre eux en termes d’albums. Tu as eu l’arrivée de l’adulte Janet Jackson, Paul Simon‘s magistral Graceland, et toute une liste d’excellents disques de métal. L’année a vu que de plus en plus de hip-hop commençait à sortir sous forme d’album. Et un gars nommé Rick Rubin semblait être à peu près partout. Bref, il y en a pour à peu près tout le monde dans cette liste des meilleurs albums de 1986. Creusez et commencez à explorer.

Écoutez le meilleur de la pop des années 80 sur Spotify.

57 : Ozzy Osbourne – Le péché ultime

Enregistré après un passage en cure de désintoxication, le quatrième album solo d’Ozzy Osbourne a peut-être son lot de détracteurs, mais à y regarder de plus près, il révèle un artiste à un point de transition essayant sérieusement de trouver sa place.

56 : Cendrillon – Chansons nocturnes

Avec le single “Nobody’s Fool” CendrillonLe premier album de s offre un instantané de qualité dans l’ère du pop metal.

55 : Hiroshi Yoshimura – Vert

L’album de 1986 du pionnier japonais de l’ambient est apprécié pour son attention à l’harmonie et sa gamme émotionnelle.

54 : Poison – Regardez ce que le chat a traîné

Le premier album du groupe de glam metal américain est une étude à outrance tour à tour torride, hymique et rebelle, et toujours super fun.

53 : Van Morrison – Pas de gourou, pas de méthode, pas de professeur

Enregistré au plus fort de sa phase spirituelle, cet album fait partie des œuvres les plus poétiques, chaleureuses et réfléchies de Van Morrison.

52 : Eric Clapton – août

Eric ClaptonL’album de 1986 contenait certaines de ses meilleures chansons, notamment les singles “It’s in the Way That You Use It” et “Behind the Mask”.

51 : Europe – Le compte à rebours final

Cet album glam metal des années 80 au succès retentissant est surtout connu aujourd’hui pour sa chanson titre, une mélodie dramatique qui continue de résonner des décennies plus tard.

50 : Jackson Browne – Des vies en jeu

Le célèbre auteur-compositeur-interprète Jackson Browne a réalisé un autre excellent effort avec cet album de 1986, un disque dont on se souvient peut-être mieux pour son single “In the Shape of a Heart”.

49 : Pat Metheny/Ornette Coleman : Chanson X

Cet album collaboratif entre un grand du jazz-fusion et un pionnier du free jazz s’appuie davantage sur ce dernier, mais le résultat est un disque renversant.

48 : Just-Ice – Retour à la vieille école

Le premier album du New York MC Just-Ice est devenu un classique culte grâce à la production en plein essor du producteur Kurtis Mantronik et aux rimes inoubliables de Just-Ice.

47 : Sonny Sharrock – Guitare

L’album de Sonny Sharrock est un témoignage remarquable de son talent et de sa palette en tant que guitariste de jazz, des riffs expérimentaux enivrants aux magnifiques progressions d’accords.

46 : Patti LaBelle – Gagnante en vous

Le huitième album studio de la diva du R&B a produit son premier numéro un dans les charts pop avec “On My Own”, et l’a mise sur la voie de la célébrité.

45 : Cro-Mags – L’ère de la querelle

Le premier album du groupe new-yorkais a contribué à cimenter le « crossover thrash » – un mélange singulier de thrash metal et de musique punk hardcore – en tant que genre à part entière.

44 : Les caméléons – Temps étranges

Strange Times est un autre disque très sous-estimé du groupe post-punk anglais qui montre leur sens aigu du détail, un lyrisme clair et de belles mélodies.

43 : Freddie Jackson – Comme la première fois

Avec près de la moitié du record atteignant le Top Ten, l’album de 1986 de Freddie Jackson présente un maître du R&B à son meilleur.

42 : Les bracelets – Une lumière différente

Mené par le Prince-Le single à succès “Manic Monday”, le deuxième album des Bangles était loin d’être un deuxième marasme et prouvait qu’ils étaient bien plus gros que le pop-rock des années 60 de leurs débuts.

41 : Steve Winwood – De retour dans la grande vie

Sur cet album Steve Winwood abandonner l’approche solitaire pour une approche plus collaborative, produisant un disque qui tisse habilement son amour du blues, du R&B et de la musique rock.

40 : Os Paralamas Do Sucesso ‎– Selvagem ?

S’inspirant du reggae, de la musique africaine et de la musique pop, le troisième album studio du groupe brésilien est considéré comme un classique du rock brésilien des années 80.

39 : Eurythmie – Vengeance

Le cinquième album studio du duo new wave est un passage de la synth-pop au rock plus traditionnel, une décision audacieuse qui leur a valu un succès dans les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni.

38 : Groupe Robert Cray – Persuasif fort

L’album primé aux Grammy de Robert Cray, soutenu par les Memphis Horns, a prouvé que le blues était toujours aussi sexy, cool et contemporain.

37 : Chandeleur – Epicus Doomicus Metallicus

Les débuts de Candlemass ont peut-être été inspirés par Sabbat noir, mais où le groupe de doom metal suédois a ajouté son propre flair créatif a abouti à un album considéré comme un chef-d’œuvre du genre.

36 : Iron Maiden – Quelque part dans le temps

Iron MaidenLe sixième album de ‘ a vu le groupe continuer à s’appuyer sur le succès de leur travail précédent, cette fois en améliorant la technologie avec l’utilisation de synthés de guitare.

35 : Reba McEntire – Celui qui est en Nouvelle-Angleterre

Reba McEntireLe premier album numéro un de est rempli de ballades puissantes qui explorent avec expertise les profondeurs du désespoir romantique et de l’extase.

34 : Bruce Springsteen et le E-Street Band – Live/1975–85

Bien que certains choix de montage aient agacé les superfans lors de la sortie, Bruce SpringsteenL’album live de 40 pistes de s présente certaines de ses meilleures performances et démontre pourquoi il est l’un des musiciens les plus aimés du monde.

33 : Nick Cave et les Bad Seeds – Coup de pied contre les piqûres

Sur l’album de reprises de Nick Cave en 1986, il ajoute sa touche distinctive aux classiques de la pop, aux chansons folkloriques et aux ballades country, insufflant une nouvelle vie aux airs tout en montrant la superbe musicalité du groupe. Ils le suivraient plus tard dans l’année avec le (également excellent) Your Funeral… My Trial.

32 : Prince – Parade

Le deuxième album de la bande originale de Prince et le dernier à être crédité à Prince and the Revolution est un autre témoignage du génie musical de Prince et abrite le très apprécié « Kiss ».

31 : Siouxsie et les Banshees – Tinderbox

Peut-être l’œuvre la plus cohérente des rockers anglais, Tinderbox est également leur premier album à présenter l’excellent jeu de guitare de John Valentine Carruthers.

30 : Lionel Richie – Danse au plafond

Avec la chanson titre accrocheuse et l’incroyable « Say You, Say Me », Lionel RichieL’album de 1986 de 1986 regorge de grooves prolongés et de certaines de ses meilleures ballades.

29 : Maison bondée – Maison bondée

Suite à la dissolution de Split Enz, le premier album du deuxième acte de Neil Finn Maison bondée – qui comprend le tube « Don’t Dream It’s Over » – a prouvé que le musicien australien avait toujours un attrait pop massif.

28 : Salt-N-Pepa – Chaud, froid et vicieux

Sel-N-PepaLe premier album de a brisé les barrières pour les femmes dans la musique rap et a été un succès retentissant, en grande partie pour le succès du single “Push It”.

27 : Sonic Youth – EVOL

Le premier album avec Steve Shelley à la batterie, la vive jeunesseL’album de 1986 est un beau mariage de leurs racines noise avec leur sensibilité pop grandissante.

26 : Reine – Une sorte de magie

La bande originale non officielle du film Highlander de 1986 fait partie des reinemeilleur travail de et a été leur premier à sortir sous forme de CD.

25 : Elvis Costello – Roi d’Amérique

King of America a débuté une année remarquablement prolifique pour Elvis Costello qui a été couronné par Blood & Chocolate. Les deux albums sont excellents, mais King était particulièrement émouvant et intime.

24 : Talk Talk – La couleur du printemps

Le troisième album studio de Talk Talk a démontré sa capacité à transcender les tendances commerciales des années 1980 pour créer un disque merveilleusement expérimental et indémodable.

23 : Genèse – Toucher invisible

Invisible Touch est une Genèse‘ L’ère Phil Collins. Alors que certains fans l’ont ridiculisé comme trop commercial, ses puissantes ballades pop et ses moments d’introspection poignants ont indéniablement un impact.

22 : Hüsker Dü – Gris pomme bonbon

Le premier label des punk rockers du Minnesota réussit à merveille à être accessible et pop-friendly sans trop sacrifier leur intensité hardcore.

21 : Megadeth – La paix vend… mais qui achète

MegadethLe classique du thrash metal touche à la géopolitique, à la désillusion et à l’apocalypse avec des guitares palpitantes et une voix captivante de Dave Mustaine.

20 : Arthur Russell – Monde de l’écho

Composé uniquement de violoncelle, de voix et d’effets de studio minimes, l’album le plus célèbre de Russell sonne toujours frais et intemporel des décennies après sa sortie en 1986.

19: Madonna – True Blue

MadoneLe troisième album studio de ‘s a cimenté sa place de reine de la dance-pop et a fait d’elle une superstar internationale.

18 : Artistes divers – C86

Cette compilation essentielle d’indie-pop britannique compilée par NME a influencé des artistes comme My Bloody Valentine and the Strokes.

17 : Camée – !

L’album de 1986 de Cameo capture le meilleur de la musique noire dans les années 80 – c’est funky, high-tech et sans effort branché.

16 : Nouvel Ordre – Fraternité

Sur Brotherhood, New Order associe parfaitement le rock traditionnel chargé de guitares à la musique de danse synthétisée pour former un tout cohérent et de qualité.

15: XTC – Skylarking

Produit par Todd Rundgren, cet album présente XTC‘s pop techniquement adepte d’un public américain plus large et est largement considéré comme leur meilleur disque.

14 : Van Halen – 5150

Sorti quelques mois avant Eat ‘Em And Smile – le premier album solo de l’ancien leader David Lee Roth – le premier album de Van Halen avec Sammy Hagar a résisté à l’épreuve du temps pour devenir un classique du rock.

13: Steve Earle – Guitar Town

Le premier album du musicien country-rock est un classique américain brut et graveleux qui résonne encore aujourd’hui.

12 : REM – Vie riche de reconstitution historique

REML’année 1986 a été un record pour le groupe, l’ouvrant à un public plus large et à un succès commercial.

11 : Mauvais cerveaux – I contre I

Le troisième album des légendes underground de DC les a vus s’éloigner légèrement du reggae et du punk pour créer un chef-d’œuvre qui brise les genres sans sacrifier leurs origines hardcore.

10: The Smiths – La reine est morte

L’éclat maussade de cet album de 1986 est mieux capturé dans ses prises de vue mordantes sur la société britannique et son instrumentation complexe et stratifiée.

9: Run-DMC – Raising Hell

Mettant en vedette l’énorme mélange de rock et de hip-hop « Walk This Way », le troisième album studio révolutionnaire de Run-DMC a jeté les bases du succès croisé du hip-hop.

8 : Anita Baker – Enlèvement

L’album phare d’Anita Baker en 1986, qui abrite l’inoubliable « Sweet Love », est devenu le meilleur du R&B de tempête tranquille : une production sophistiquée, une voix luxuriante et des paroles passionnément romantiques.

7 : Bon Jovi – Glissant lorsqu’il est mouillé

Accueil des radios de base « Living on a Prayer » et « You Give Love a Bad Name », le succès commercial de Bon JoviL’album de 1986 a fait de la tenue glam metal des noms familiers.

6: Slayer – Règne dans le sang

Produit par Rick Rubin, TueurLe magnum opus de thrash metal de est super rapide, extrêmement effrayant et, dans l’ensemble, un disque incroyablement excitant.

5 : Pierre Gabriel – Alors

Avec le single à succès “Sledgehammer” et les contributions stellaires de Kate Bush à Youssou N’Dour, l’album de Peter Gabriel de 1986 a été un succès commercial qui met magnifiquement en valeur son mélange unique d’art rock, d’influences africaines et de pop.

4: Metallica – Maître des marionnettes

MetallicaLe troisième album de ‘ est largement considéré comme l’un des meilleurs albums de métal jamais enregistrés et a été ajouté au National Recording Registry de la Library of Congress en 2015.

3: Beastie Boys – Autorisé à malade

Les Beastie Boys‘ a été le premier album hip-hop à dépasser le Billboard 200 et avec sa fusion de rock et de rap et d’humour goofball, il a résisté à l’épreuve du temps pour devenir un classique du hip-hop.

2: Paul Simon – Graceland

Inspiré d’un voyage controversé en Afrique du Sud, l’album de Simon est depuis considéré comme un classique de la pop qui rassemble avec grâce les styles musicaux d’Afrique australe et la pop occidentale.

1: Janet Jackson – Contrôle

Avec l’aide de Jimmy Jam et Terry Lewis, Janet Jackson s’est débarrassé de son image de bonne fille et s’est imposée comme une grande femme forte et sexy prête à devenir une superstar sur Control.

