57 groupes médicaux appellent conjointement à un mandat de vaccination des agents de santé ⋆ 10z viral

Lundi, une déclaration commune appelant à «tous les employeurs de soins de santé et de soins de longue durée à exiger que leurs employés soient vaccinés contre COVID-19» a été publiée conjointement par 57 groupes médicaux distincts représentant des millions de médecins, d’infirmières, de pharmaciens et de nombreux autres professionnels de la santé.

Le Washington Post a publié la déclaration, qui a été signée par l’American Medical Association (AMA), l’American Nurses Association (ANA), l’American Academy of Pediatrics (AAP), l’American Pharmacists Association (APhA) et 53 autres professionnels de la santé. groupes et associations.

« En raison de la récente vague de COVID-19 et de la disponibilité de vaccins sûrs et efficaces, nos organisations et sociétés de soins de santé préconisent que tous les employeurs des soins de santé et des soins de longue durée exigent que leurs travailleurs reçoivent le vaccin COVID-19 », indique le communiqué commun. commence. « C’est l’accomplissement logique de l’engagement éthique de tous les travailleurs de la santé à donner la priorité aux patients ainsi qu’aux résidents des établissements de soins de longue durée et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur santé et leur bien-être. »

Il fait référence à des « variantes hautement contagieuses » telles que la variante Delta, ainsi qu’au nombre élevé de « personnes non vaccinées » dans le pays.

« Malheureusement, de nombreux personnels de santé et de soins de longue durée ne sont toujours pas vaccinés. Alors que nous nous dirigeons vers l’approbation complète par la FDA des vaccins actuellement disponibles, tous les travailleurs de la santé devraient se faire vacciner pour leur propre santé et pour protéger leurs collègues, leurs familles, les résidents des établissements de soins de longue durée et les patients », poursuit-il.

Une analyse WebMD/Medscape a conclu que « à l’échelle nationale, 1 employé hospitalier sur 4 qui est en contact direct avec des patients n’avait pas reçu une seule dose d’un vaccin COVID-19 à la fin du mois de mai ». Ces chiffres sont périmés d’un mois, mais ce taux de vaccination a été un facteur majeur dans la publication de la déclaration, qui comprenait l’approbation de groupes qui n’avaient jamais auparavant plaidé pour des vaccinations obligatoires dans le secteur de la santé.

Comme le souligne l’article du Washington Post :

“Nous pensons qu’il est important de signer notre nom là-dessus”, a déclaré Rachel Villanueva, obstétricienne/gynécologue et présidente de la National Medical Association, qui représente plus de 50 000 médecins noirs et réclame un mandat de vaccination pour la première fois. Villanueva a ajouté que les nouveaux cas de coronavirus pourraient affecter de manière disproportionnée les travailleurs de première ligne – dont beaucoup sont afro-américains – et les communautés de couleur qui continuent d’être à la traîne des Blancs sur les taux de vaccination. « Nous voulons continuer à dissiper les mythes, à éduquer, à accroître la confiance et à augmenter les taux de vaccination dans nos communautés », a-t-elle déclaré.

La déclaration souligne l’obligation éthique et l’impératif moral pour les travailleurs de la santé de diriger. « La santé et la sécurité des travailleurs américains, des familles, des communautés et de la nation en dépendent », écrivent-ils.

Lisez l’intégralité de la déclaration et la liste des signataires dans le PDF ci-dessous.

Déclaration des associations médicales par Caleb Mediaite sur Scribd

