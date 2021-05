59% des électeurs disent que les opérateurs de médias sociaux sont politiquement biaisés ⋆ .

“Les opérateurs de plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter modifient-ils leur contenu de manière juste et équilibrée, ou sont-ils politiquement biaisés dans les décisions qu’ils prennent? »

À l’échelle nationale, 59% des électeurs américains probables affirment que les opérateurs de plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter sont politiquement biaisés dans les décisions qu’ils prennent, selon les résultats d’une nouvelle enquête de Rasmussen Reports.

La majorité des hommes (60%), des femmes (57%), des conservateurs (74%), des modérés (52%), des blancs (62%), des noirs (52%), des autres races (60%) et de tous les groupes de revenus disent que les plateformes de médias sociaux modifient le contenu de manière politique. En revanche, seulement 31% des libéraux disent que les préjugés politiques influencent l’édition des médias sociaux.

La moitié (50%) des électeurs de moins de 40 ans estiment que les éditeurs de contenu sur les réseaux sociaux ont des préjugés politiques, mais cela grimpe à 64% des 40-64 ans et à 63% des 65 ans et plus.

Par niveau d’éducation, ceux qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires (mais qui l’ont fréquenté) constituent le seul groupe où moins de la moitié (44%) pensent que les éditeurs de contenu ont des préjugés politiques.

Vingt-six pour cent (26%) de tous les électeurs américains pensent que les entreprises de médias sociaux modifient leur contenu de manière juste et équilibrée. Quinze pour cent (15%) ne sont pas sûrs.

Dans une question distincte, les électeurs ont été interrogés sur la décision éditoriale de Facebook d’interdire définitivement le républicain et ancien président Donald Trump de sa plateforme.

Plus d’électeurs s’opposent (48%) à l’interdiction que la favorisent (41%), mais les opinions varient fortement selon les partis et les lignes idéologiques. Les pluralités de blancs (46% -42%), de noirs (53% -41%) et d’autres races (52% -41%) s’opposent tous à la décision de Facebook d’interdire définitivement Donald Trump. Dix pour cent (10%) de tous les électeurs américains se disent «incertains».

L’enquête auprès de 850 électeurs probables américains a été menée les 5 et 6 mai 2021 par Rasmussen Reports. La marge d’erreur d’échantillonnage est de +/- 3 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95%.

Note de l’éditeur: Cet article a été publié pour la première fois par CNSNews.com.