59 % des employés en Inde déclarent se sentir stressés au quotidien, un niveau supérieur à la moyenne mondiale : enquête

À l’échelle mondiale, 33 % des employés considéraient le Covid-19 comme un impact majoritairement ou entièrement négatif, alors que ce chiffre était de 28 % pour la région Asie

Alors que la pandémie continue de se propager, trois employés sur cinq en Inde (59 %) ont déclaré se sentir extrêmement, fortement ou quelque peu stressés au quotidien, un niveau plus élevé que les moyennes mondiales et asiatiques, selon un rapport d’enquête de Marsh. L’Inde, le plus grand courtier d’assurance du pays.

Cependant, 27% des employés en Inde considéraient la pandémie comme un impact « principalement » ou « entièrement » négatif, un niveau inférieur à la moyenne mondiale, a révélé le rapport d’enquête Health on Demand India 2021, qui a été publié lundi. À l’échelle mondiale, 33 % des employés considéraient le Covid-19 comme un impact majoritairement ou entièrement négatif, alors que ce chiffre était de 28 % pour la région Asie.

Le rapport de l’enquête indique que 50 % des employés dans le monde et 51 % des employés en Asie déclarent se sentir stressés dans la vie de tous les jours. Notamment, l’enquête MMB Health on Demand 2021 a demandé à 14 000 employés de 13 pays à travers le monde ce qu’ils voulaient en matière de santé et de bien-être.

« Les employés qui se sentaient bien soutenus par les employeurs étaient moins susceptibles (21 %) de considérer leur expérience de pandémie comme principalement négative par rapport aux employés qui ne se sentaient pas soutenus (44 %) », ont montré les résultats du sondage. Le soutien fourni pendant la pandémie a eu une incidence directe sur le bien-être et la fidélité des employés, le travail flexible étant désormais souhaité par un plus grand nombre de personnes.

L’enquête a montré qu’en Inde, en 2021, 53% des employés estimaient que leur employeur se souciait de leur bien-être, tandis qu’avant la pandémie 2019, 58% des employés avaient estimé que leur employeur se souciait de leur bien-être. Globalement, les chiffres sont de 46% et 49% pour 2021 et 2019, respectivement.

« Les employés qui avaient accès à dix ressources de bien-être ou plus par l’intermédiaire de leur employeur étaient 20 points de pourcentage moins susceptibles de changer d’employeur, 18 points de pourcentage plus confiants qu’ils peuvent obtenir les soins de santé dont ils ont besoin et 8 points de pourcentage plus énergiques que ceux offerts non ressources », ont révélé les résultats de l’enquête.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.