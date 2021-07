59 nouveaux cas de Covid, quatre décès supplémentaires à Delhi

in

Les quatre nouveaux décès ont porté le nombre de morts à 25 027, selon le dernier bulletin.

La capitale nationale a enregistré 59 nouveaux cas de COVID-19 et quatre autres décès dus à la maladie samedi, tandis que le taux de positivité est tombé à 0,08 %, selon les données partagées par le ministère de la Santé ici.

Vendredi, Delhi avait enregistré 66 cas et un décès, alors que le taux de positivité était de 0,09 %, tandis que jeudi, la ville avait enregistré 72 cas et un décès, avec un taux de positivité de 0,10 %.

Le taux d’infection, qui avait atteint 36% au cours de la dernière semaine d’avril, est maintenant tombé à 0,08 %.

Mercredi, la ville avait enregistré 77 cas et un décès, tandis que mardi, le décompte quotidien des infections était de 76 avec deux décès.

Le 16 février, 94 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid alors que le décompte quotidien était de 96 le 27 janvier, selon les chiffres officiels.

