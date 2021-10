.5B AUM Pension Fund achète Bitcoin et Ether parce qu’ils ne peuvent plus « l’ignorer »

Actualités Bitcoin

Un fonds de pension AUM de 5,5 milliards de dollars achète du bitcoin et de l’éther parce qu’il ne peut plus « l’ignorer »

AnTy22 octobre 2021

Le fonds de pension des pompiers de Houston est le dernier à rejoindre la scène de la crypto-monnaie.

Le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund a annoncé avoir acheté pour 25 millions de dollars de Bitcoin et d’Ether pour le portefeuille d’un plan à prestations définies avec l’aide de NYDIG, une filiale du gestionnaire d’actifs Stone Ridge.

Le directeur des investissements du Fonds, Ajit Singh, a déclaré que l’investissement exprimait sa croyance dans « le potentiel perturbateur » des crypto-monnaies.

« Nous sommes ravis de faire ce premier pas dans le monde des actifs numériques. »

Le fonds avec 5,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion a déclaré que cet investissement cryptographique était en préparation depuis des années. Cette décision est également intervenue alors que le prix du Bitcoin a atteint un niveau record au-dessus de 67 000 $ plus tôt dans la semaine, et Ether a presque atteint son 4 380 $ ATH après le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) américain Bitcoin.

Cependant, le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund préfère acheter directement des actifs cryptographiques plutôt que de prendre le risque associé aux investissements liés aux contrats à terme.

« Nous ne voulions pas obtenir l’exposition synthétique. » « Nous avons décidé d’aller directement au jeton. Au fur et à mesure que de plus en plus d’adoptions institutionnelles se produiront, il y aura de plus en plus de dynamiques qui se développeront pour l’offre et la demande. Et avoir des actifs physiques – des jetons réels – nous donne à l’avenir la possibilité d’un potentiel de génération de revenus. «

Le responsable mondial de la gestion d’actifs de NYDIG, Nat Conrad, a déclaré dans un communiqué que cet investissement « représente un tournant pour le bitcoin et sa place dans les retraites publiques ».

Auparavant, deux fonds de pension de Virginie ont acheté des actifs cryptographiques il y a deux ans et ont récemment déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs investissements de 50 millions de dollars supplémentaires.

« Je vois cela comme un autre outil pour gérer mon risque. » « Il a un rendement attendu positif et il gère mon risque. Il a une faible corrélation avec toutes les autres classes d’actifs.

Le fonds gère les prestations de retraite de plus de 6 600 pompiers actifs et retraités et des bénéficiaires familiaux. Au cours des 17 dernières années, les pompiers actifs ont contribué 9% de leur salaire au fonds, la ville de Houston contribuant au moins le double de ce montant.

« Nous étudions cela comme une classe d’actifs à ajouter à notre portefeuille d’investissement depuis un certain temps ; nous le regardions, nous l’analysions. « C’est devenu une classe d’actifs que nous ne pouvions plus ignorer. »

