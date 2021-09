5e journée de la deuxième division : avant le match de Malaga

in

11/09/2021 à 21h30 CEST

Les Malaga joue ce dimanche à 21h30 son cinquième match de la deuxième division contre le Gérone au La roseraie.

Les Malaga arrive à la cinquième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Almería par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour et ont réussi à inscrire trois buts pour et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Gérone ne pouvait pas faire face à la Du vrai sportif lors de son dernier match (1-2), il cherchera donc la victoire contre le Malaga pour fixer le cap dans la compétition. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Gérone l’un d’eux a gagné avec un bilan de quatre buts pour et quatre contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Malaga Il a réalisé des statistiques d’une victoire et d’un nul en deux matchs joués dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Gérone n’a pas réussi à gagner lors de leur seul rendez-vous loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions en La roseraie, se soldant par une défaite et un match nul en faveur du Malaga. La dernière fois qu’ils ont affronté le Malaga et le Gérone Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un score de 0-1 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la Malaga. L’équipe de José Alberto López il se classe quatorzième avec cinq points dans son casier. Quant au rival, le Gérone, se situe en seizième position avec quatre points.