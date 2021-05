5e journée de la Major League Soccer: aperçu du match Columbus Crew

07/05/2021 à 19:31 CEST

Samedi prochain à 19h30 se jouera le match de la cinquième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Columbus Crew et à DC United dans le Stade MAPFRE.

le Columbus Crew Il affronte le cinquième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir dessiné le dernier match joué contre le Impact de Montréal. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de zéro but en faveur et zéro contre.

Du côté des visiteurs, le DC United il a été battu 4-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Tremblements de terre de San Jose, de sorte qu’un triomphe sur le Columbus Crew cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté un avec un chiffre de trois buts pour et six contre.

Concernant les résultats à domicile, le Columbus Crew il a noué pour le moment dans son seul duel disputé à ce poste. Dans le rôle de visiteur, le DC United a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de Columbus Crew pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Columbus Crew et les résultats sont 19 victoires, six défaites et neuf nuls pour les locaux. La dernière confrontation entre les Columbus Crew et le DC United Cette compétition s’est déroulée en octobre 2020 et s’est terminée par un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, entre Columbus Crew et le DC United il y a une différence d’un point dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec deux points au classement. De leur côté, les visiteurs ont trois points et occupent la neuvième position de la compétition.