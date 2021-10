5e journée de la Primera Iberdrola : avant le match féminin de Valence

02/10/2021 à 13h00 CEST

Dimanche prochain à 13h00 se jouera le match de la cinquième journée de la Primera Iberdrola, dans lequel nous verrons la victoire à Valence et à Séville dans le Antonio Puchades.

Les Valence Femmes attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la cinquième journée après avoir perdu le dernier match contre le Club Athlétique Femmes par un score de 1-3. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de quatre buts pour et 17 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Séville Femmes a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Madrid CFF lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Valence Femmes. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle n’en a remporté aucun avec un bilan de quatre buts marqués contre sept encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Valence Femmes ils ont été battus une fois et ont fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. En tant que visiteur, le Séville Femmes a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Valence Femmes Ajoutez un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Valence Femmes et les résultats sont de trois victoires, deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Valence et le Séville Dans ce tournoi, il a eu lieu en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-2 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Séville Femmes il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. L’équipe de José Bargues Il arrive au match en seizième position et avec un point avant le match. Quant au rival, le Séville Femmes, est en onzième position avec deux points.